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Košarka

Luko Dončića zvin gležnja ustavil pri 32 točkah

Los Angeles Lakers so v ligi NBA tudi v Milwaukeeju uprizorili odlično igro in dosegli osmo zaporedno zmago. Naslednji tekmec je Phoenix.
Luka Dončić je igral 32 minut za 32 točk. FOTO: Jeff Hanisch/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Luka Dončić je igral 32 minut za 32 točk. FOTO: Jeff Hanisch/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
12. 11. 2026 | 07:12
12. 11. 2026 | 07:18
2:12
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Košarkarji Los Angeles Lakers so sijajno odprli novo sezono v ligi NBA. V uvodnem delu sezone so z razmerjem zmag in porazov 11-2 na prvem mestu, za sedmo zmago v nizu v Milwaukeeju s 123:112 pa je slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki si je v zadnjem delu tekme poškodoval gleženj, dosegel 32 točk.

»Menim, da gre pri Luki za lažji zvin gležnja,« je takoj po tekmi privržence jezernikov pomiril trener zasedbe iz mesta angelov JJ Redick.

Kalifornijski košarkarji so jeziček na tehtnici nagnili na svojo stran v tretji četrtini, ko so povedli s 94:73. Ljubljančan je igral dobrih 32 minut, v tem obdobju je dosegel prav toliko točk, njegov met iz igre je znašal 10-25, od tega za tri točke 5-12. Zbral je po pet skokov in podaj ter dve ukradeni žogi, izgubil pa je pet žog.

Poleg Dončića se je izkazal Sandro Mamukelašvili s 23 točkami. Austin Reaves je za zmago prispeval 18 točk, Walker Kessler pa deset točk in 11 skokov. Najboljši strelec pri gostiteljih, ki so na današnji tekmi izgubili kar 19 žog, je bil Tyler Herro s 25 točkami ter sedmimi asistencami, medtem ko je Jaime Jaquez Jr. dosegel 23 točk, kar je njegov najboljši strelski dosežek v tej sezoni. Bucks so doživeli že osmi zaporedni poraz, na dvanajstih tekmah so dosegli le eno zmago.

Jezernike naslednja tekma čaka v nedeljo ob 22. uri po slovenskem času, ko bodo igrali v Phoenixu, ki je na dosedanjih tekmah štirikrat zmagal in doživel šest porazov.

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