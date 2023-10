Lukova čarovnija se je ustavila pri 49 točkah in devetih trojkah

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je sijajno začel novo sezono lige NBA. Potem ko je vodil Dallas do uvodne zmage v gosteh pri San Antoniu, je na prvi domači tekmi spravil na noge celo dvorano. Z 49 točkami, od tega je zadel rekordnih devet trojk, je Dallas popeljal do zmage s 125:120 nad Brooklyn Nets.

Dončić je tekmo končal pri 49 točkah, pomembna pa je bila izjemna trojka pri izenačenju na 120. točki, ko ga je čuval nekdanji soigralec Dorian Finney-Smith, a je Slovenec z desno roko zadel met za tri, ki je navdušil slehernega gledalca v dvorani.

»Takšne mete vadim. To delam na treningu. To je bila banka. Kar vprašajte soigralce,« je v smehu po tekmi na igrišču o skoraj cirkuškem metu razlagal Dončić. Ta je spet izpostavil obrambo kot ključno za zmago in pohvalil ekipo za dobro igro v obrambi.

Štiriindvajsetletni Slovenec je točkovnemu izkupičku, od tega je zadel zase rekordnih devet trojk, dodal še deset skokov in sedem podaj, na igrišču pa je preživel 36 minut brez izgubljene žoge.

»To je bila Lukova čarovnija,« je dejal domači trener Jason Kidd. Tudi gostujoči Jacque Vaughn je po tekmi poudaril, da so igralci, kot je Dončić, tisti, ki naredijo razliko pri nekaterih ekipah.

»Kar na koncu dela ekipe posebne, je to, da imajo fante, ki znajo zadeti težke mete. To je storil Donovan (Mitchell iz Clevelanda, op. STA) proti nam prvi večer NBA. To je storil Luka danes,« je dejal Vaughn.

Izidi

Dallas : Brooklyn 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31 – Dončić 49 (16/25 iz igre, 9/14 za tri, prosti meti 8/10), 10 skokov in 7 podaj v 36 minutah, Hardaway 19 (3/7 za tri), Irving 17 (6/17 iz igre, 1/4 za tri), Powell 11, Lively 9, Green 7, Williams 5, Jones Jr. 4, Se. Curry in Exum po 2; Thomas 30 (12/19 iz igre), Dinwiddie 23 (6/12 za tri), Bridges 18, Walker 14 (4/6 za tri), Finney Smith 12 (4/7 za tri), O'Neale 11 in 10 skokov, Simmons 10, 10 skokov in 8 podaj, Sharpe 2).

Charlotte: Detroit 99:111

Memphis: Denver 104:108

Atlanta: New York 120:126

Boston : Miami 119:111

Cleveland:Oklahoma 105:108

Chicago : Toronto 104:103

San Antonio : Houston 126:122

Utah : La Clippers 120:118

Portland: Orlando 97:102

Sacramento: Golden State 114:122