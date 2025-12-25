Madison Square Garden pokal po šivih, odmevalo je nenavadno ime

Božični spored v ligi NBA se je začel z odličnim dvobojem dveh favoritov vzhodne konference, po napeti končnici so za las slavili New York Knicks. V slavni dvorani Madison Square Garden se je trlo zvezdnikov iz sveta športa in filmske industrije, ki so bili naravnost navdušeni nad predstavo nepričakovanega junaka Tylerja Koleka in zmago s 126:124.

V prvi četrtini je blestel Cleveland in ušel na 15 točk razlike, a so Knicks že v drugi četrtini zaostanek spremenili v tesno vodstvo. Po polčasu sta bili moštvi nekaj časa poravnani, nato pa je ob koncu tretje četrtine Cleveland na krilih Donovana Mitchlla in Dariusa Garlanda ušel na dobrih 10 točk naskoka. Knicks so na lovljenje zaostanka v zadnjih dveh sezonah že navajeni, tudi tokrat jih ni vrglo iz tira.

Kot v transu je igral Tyler Kolek, ki še na začetku sezone sploh ni dobival priložnosti za igro, zdaj pa se spreminja v enega ključnih mož s klopi pri Kratkohlačnikih. Tokrat je dosegel 16 točk in 9 asistenc, v ključnih trenutkih je zadeval trojke, nato je vajeti v svoje roke prevzel še Jalen Brunson (34 točk), ki uživa v velikih trenutkih, in potrdil domačo zmago.

Na drugi strani je bil izvrsten Mitchell, ki je zadeval z vseh položajev, tik pred koncem je navdušil še z atletskim zabijanjem, ki je osupnilo dvorano. V njej je glasno odmevalo ime Koleka, ki postaja eden od ljudskih junakov v New Yorku, kjer »underdoge« naravnost obožujejo.

Danes so na sporedu še tekme San Antonio – OKC (20.40), Golden State – Dallas (23.00), Lakers – Houston (2.00) in Denver – Minnesota (4.30).

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28)

