Madridsko košarkarsko sramoto so izzvali odlični Beograjčani

Košarkarji Partizana so tudi v drugi madridski tekmi v dvorani WiZing končnice evrolige dali lekcijo Realu in si pred selitvijo dvoboja v Beograd priigrali imenitno izhodišče za preboj na zaključni turnir štirih najboljših med 19. in 21. majem v Kaunasu. Monaco je premagal Maccabi iz Tel Aviva s 86:74 in izid v zmagah izenačil na 1:1, danes pa bosta še drugi tekmi Barcelona – Žalgiris (1:0) in Olympiacos – Fenerbahče (1:0).

Druga tekma je imela vroč dodatek v obliki masovnega prerivanja minuto in 40 sekund pred koncem, ko so črno-beli že imeli neulovljivo prednost 15 točk, 95:80. Ravsanje je sprožil domači veteran Sergio Lull z nekoliko tršim prekrškom nad beograjskim kapetanom Kevinom Punterom. Potem je prišlo do množičnega prerivanja, v katerem je bilo veliko mahanja z rokami, zaušnic in odrivanja, rokoborskih prijemov in verbalnih dvobojev.

Sodniška trojka je po incidentu tekmo tudi dokončno prekinila, saj obe moštvi zaradi izključitev igralcev nista imeli na voljo dovolj košarkarjev, da bi končali tekmo.

Španski mediji niso varčevali s kritikami na račun madridskih košarkarjev, ki niso znali športno prenesti poraza. Realov poraz so označili najbolj temačnega v klubski zgodovini, sramotnega. Šele drugič v zgodovini evrolige je bila tekma prekinjena.

Najučinkovitejši košarkar pri Partizanu je bil Avstralec Dante Exum z 19 točkami, Američan James Nunnally je dodal 16, njegov rojak Zach Leday pa 15 točk. Za Real sta po 16 točk dosegla Rudy Fernandez in Hrvat Mario Hezonja.