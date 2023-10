Magic Johnson je že četrti milijarder, a najstarejši

Nekdanji zvezdnik lige NBA, slavni Magic Johnson, je uradno postal milijarder, kaže najnovejša lestvica najbogatejših ljudi na svetu revije Forbes, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Johnson je dolarski in tudi evrski milijarder, njegovo premoženje namreč znaša 1,2 milijarde dolarjev oziroma 1,13 milijarde evrov.

Štiriinšestdesetletni nekdanji košarkar s pravim imenom Earvin Johnson mlajši, Čarobni oziroma Magic je njegov vzdevek, je postal četrti košarkar v zgodovini lige NBA, čigar premoženje je preseglo milijardo ameriških dolarjev.

To je uspelo tudi Michaelu Jordanu, tragično preminulemu Kobeju Bryantu, ki je umrl v nesreči helikopterja januarja 2020, in LeBronu Jamesu. Ta se je maja 2022 zapisal v zgodovino kot prvi aktivni igralec z milijardo dolarjev na računu.

Johnsonovo premoženje vključuje manjšinske deleže v profesionalnih športnih klubih Los Angeles Sparks (ženska košarkarska liga WNBA), Los Angeles Dodgers (liga v baseballu MLB), Los Angeles FC (nogometna liga MLS) in Washington Commanders (liga ameriškega nogometa NFL). Premoženje Johnsona se plemeniti tudi z deleži v verigah Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness in zavarovalnici EquiTrust.

Toda Magic ima tudi svojo razlago, zakaj je uspešen.

»Služim denar, medtem ko ljudje spijo. Vstanem ob 4. uri zjutraj, dve uri delam z utežmi, naredim še eno uro kardio vadbe in grem nato v pisarno. Če hočeš zgraditi uspešen posel, moraš služiti denar, medtem ko ljudje spijo. Meni se po 20.30 ne zgodi nič dobrega, morda se drugim, a grem spat, da se pripravim za naslednji dan,« je povedal o svojem uspešnem delovniku.

Magic Johnson je bil član legendarne ameriške ekipe, ki je leta 1992 v Barceloni osvojila zlato olimpijsko medaljo. To je bilo slavno sanjsko moštvo, Dream Team.

Johnson je petkratni prvak z LA Lakers (med letoma 1980 in 1988). Trikrat je bil imenovan za najkoristnejšega igralca lige v rednem delu sezone in prav tolikokrat je prejel nagrado za MVP finala. Dvanajstkrat je nastopil na tekmi zvezd in bil dvakrat MVP te ekshibicijske tekme.