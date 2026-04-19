Malokdo je verjel, a jezerniki do vodstva tudi brez dvojca Dončić-Reaves

Košarkarji Los Angeles Lakers so v prvi tekmi četrtfinala končnice zahodnega dela lige NBA premagali Houston Rockets s 107:98. V dvoboju dveh oslabljenih zasedb, pri jezernikih sta manjkala Luka Dončić in Austin Reaves, pri raketah pa Kevin Durant, sta se ob zmagi najbolj izkazala Luke Kennard in LeBron James.

Prvi polčas se je končal z vodstvom domačih jezernikov za dve točki, potem ko so gosti izničili deset točk zaostanka (38:48). V tretji četrtini James in soigralci niso več dopustili vrnitve igralcev Houstona, potem ko so povedli za 11 točk, v zadnjem delu pa celo za 16 za relativno mirno končnico.

Lakers so iz igre zadeli 40 od 66 metov, od tega 10 od 19 metov za tri točke. Pri tem je izstopal Kennard, ki je bil z razdalje nezgrešljiv (5/5), skupaj pa je dosegel 27 točk.

James je pri 41 letih začel 19. nastop v končnici in dodal 19 točk (9/15 iz igre), ob tem pa podelil še 13 asistenc in zbral osem skokov. Zgolj v prvi četrtini je prispeval osem asistenc.

Tudi ostali člani prve peterke so pri jezernikih dodali svoje. Deandre Ayton je 19 točkam (8/10 iz igre) dodal 11 skokov, Marcus Smart je znova blestel v obrambi, ob tem pa dosegel 15 točk in osem asistenc, Rui Hačimura pa je prispeval 14 točk.

Pri gostih je ob odsotnosti Duranta, ki se bo po udarcih s kolenom na treningu po vsej verjetnosti vrnil na drugi tekmi, pet igralcev preseglo mejo 16 točk. Alperen Sengűn je dosegel 19 točk, po 17 sta jih prispevala Amen Thompson in Reed Sheppard, po 16 pa Jabari Smith (12 skokov) in Tari Eason (10 skokov).

Pri raketah je v oči bodel predvsem slab met iz igre (35/93), čeprav so si v primerjavi z Lakers priigrali številne druge priložnosti ob kar 21 skokih v napadu.

Kljub 41. letom je bil LeBron James (levo) neulovljiv za tekmece iz Teksasa. FOTO: Foto Sean M. Haffey/Getty Images Via AFP

Naslednja tekma v seriji, ki se igra na štiri zmage, bo v noči s torka na sredo prav tako v Los Angelesu.

Jezerniki bodo skušali dobiti ali vsaj čim bolj razvleči četrtfinalno serijo do vrnitve svojih preostalih zvezdnikov. Tako Dončić kot Reaves naj bi okrevala do 1. maja oziroma šeste tekmi, v kolikor jih bo toliko potrebnih.

Na ostalih današnjih tekmah so do prvih zmag prišli še Cleveland, New York in Denver.