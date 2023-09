Manila kraj po meri za nov mejnik za Luko Dončića & Co.

V nadaljevanju preberite:

Kakšen teden pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva je predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec med pogovorom za Delo naštel svoje favorite za kolajne in na vrh uvrstil Kanado. Takrat še ni vedel, da bo pogrešala Andrewa Wigginsa (Golden State) in Jamala Murrayja (Denver), še manj je lahko pričakoval, da se bo na današnji zadnji tekmi četrtfinala pomerila s Slovenijo (ob 14.30). Zdaj verjetno vidi stvari drugače in z neizogibno mero pristranskosti, verjetno pa mu tako kot mnogim ni docela jasno, kakšen je realen doseg obeh moštev.

Obe sta namreč doslej imeli odlične in manj navdušujoče trenutke, obe sta v drugem krogu doživeli tudi po en poraz. Dosedanji rezultati dokazujejo, da je krog kandidatov za najvišja mesta zelo širok. Ponosni smo, da smo del te elitne družbe,« pravi slovenski selektor Aleksander Sekulić. Kako vidi kanadsko moštvo in kako svojo zasedbo? Kakšen je zdravstveni status Jake Blažića? Kanadsko moštvo na SP dosega 93,8 točke, kako so si jih razporedili, po čem je še boljše od slovenskega? Kako so se naši košarkarji odrezali v dosedanjih četrtfinalnih nastopih na velikih tekmovanjih?