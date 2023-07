Manjkajo le še Dončić, Čančar in Tobey

Slovenska moška košarkarska reprezentanca ta teden začenja priprave na letošnji osrednji dogodek. Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija, Slovenija pa je priprave začela v Laškem in Celju. Slovenija bo na SP igrala četrtič. Prvič je nastopila leta 2006 na Japonskem, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji.

Na letošnjem tekmovanju bo Slovenija v predtekmovanju igrala v skupini F, prva tekma jo 26. avgusta čaka z Venezuelo, 28. avgusta bo igrala z Gruzijo in 30. avgusta še z Zelenortskimi otoki. V drugi del tekmovanja bosta napredovali po dve najboljši ekipi iz vsake skupine.

»Moramo biti pripravljeni na vsakega tekmeca«

Selektor Aleksander Sekulić ima za zdaj v Laškem oziroma Celju na voljo 16 košarkarjev. Na njegovem seznamu so Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey.

Klavžar in Ciani sta v nedeljo končala nastope na EP do 20 let in sta se priključila danes, Dončić, Čančar in Tobey pa se bodo pridružili reprezentanci, ko se bo preselila v Ljubljano.

Klemen Prepelič FOTO: Leon Vidic

»Moramo biti pripravljeni na vsakega tekmeca. Ni slabih tekmecev, mogoče je SP celo bolj zahtevno kot olimpijske igre na svetovni ravni. Jasno pa moramo delovati bolj kot ekipa. Ta prvi del priprav je najbolj zahteven, nehvaležen za igralce. Ampak začeti je treba, časa ne bo veliko in ko bomo začeli igrati tekme, sploh ne bo več časa za treninge in se bomo lahko pripravljali šele na Japonskem,« je na današnjem druženju z mediji v celjski dvorani Zlatorog ob uvodu priprav dejal strateg slovenske izbrane vrste Sekulić. »Moramo najti igralce, ki ga bo lahko nadomestil ali prinesli kaj novega v ekipo. Smo pred novim izzivom, tudi zaradi tega sem poklical Kunca, pa bomo videli, koliko nam lahko pomaga,« pa je o tem, da zaradi poškodbe ne bo igral Edo Murić, dodal Sekulić.

Novinec je Aljaž Kunc, ki je na izziv pripravljen: »To je čast, o kateri sanjaš od malih nog. Zame je to lepa priložnost, da se dokažem in se kaj naučim od fantov. Upam na dobre priprave. Malo sem bil nervozen, a so me fantje lepo sprejeli in za zdaj je vse super.«

Izkušeni Klemen Prepelič pa poudarja, da se osredotočajo samo na SP. »Prišli smo dobro pripravljeni, vidim, da so fantje ogromno delali. Bomo pa videli, kako bo šlo naprej. Motiva ne manjka, še posebej po lanski zgodovini. Odločili smo se, da bomo odprli nov list, EP je zgodovina. Fantje, ki smo bili tu lani, imamo še dodaten motiv, tisti, ki so prvič zraven, pa tudi. V reprezentanci je drugače kot v klubu in upam, da bomo to raven motivacije zadržali še naprej,« pravi Prepelič in poudarja, da ima ekipa tudi tokrat ambicije, da pride na SP čim dlje.

Slovence med pripravami čaka sedem prijateljskih tekem

Slovence med pripravami čaka sedem prijateljskih tekem, tri pred domačimi navijači. Prvi test bo že naslednji teden, Celje bo 25. julija prizorišče dvoboja s Kitajsko. Sledila bo selitev v Ljubljano, 2. avgusta bodo v Stožicah tekmeci Grki. Ta ekipa bo dva dni pozneje spet slovenski nasprotnik v Atenah.

Iz Grčije se bo Slovenija vrnila v Stožice, 8. avgusta bo naslednja testna tekma s Hrvaško, nato pa bo sledil nastop na turnirju v Malagi. V okviru praznovanja stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze se bosta 11. avgusta pomerili Slovenija in Španija, dan pozneje pa se bo Slovenija pomerila še z Združenimi državami Amerike. Zadnji del priprav bo Slovenija opravila v Tokiu, kjer se bo 19. avgusta pomerila z Japonsko.