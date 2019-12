Mar Slovenci postajajo mojstri končnic?

V Zagrebu presodile izkušnje

V opustošenem Kopru iščejo okrepitve

Cibona : Cedevita Olimpija 82:84 (62:60, 38:39, 17:26) Dvorana Dražena Petrovića, gledalcev 2100, sodniki Javor, Špendl (oba Slo) in Terlević (Hrv).

Cibona: Bilinovac 9 (1:2), Rebec 4 (0:2), Katić 6, Bundović 9 (5:6), Vucić 7 (1:4), Novačić 12 (2:2), Rozić 3 (1:2), Ljubičić 6, Gibson 20 (2:2), M. Ramljak 6.

Cedevita Olimpija: Krušlin 7, Boatright 17 (3:5), Hopkins 13 (9:12), Murić 6, Miller-McIntyre 9 (5:8), Blažič 14 (4:5), Simonović 6 (1:1), Zirbes 12 (2:3).

Krka : Zadar 76:74 (57:60, 37:35, 18:18) Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1300, sodniki Koljenšić (ČG), Nedović (Slo) in Stefanović (Srb).

Krka: Cosey 17 (5:7), Jones 6 (0:2), Pašalić 6, Balažič 8 (1:2), Jošilo 8 (2:4), Lapornik 17 (2:3), I. Ramljak 14 (2:2).

Zadar: Allen 21 (7:8), Ivanov 10 (3:6), Ahmed 1 (1:2), Vuković 12 (2:2), Mavra 5 (0:2), Fundić 6, Keller 12 (0:5), Gilbert 7 (0:1).

Partizan : Koper Primorska večerna tekma (21)

Vrstni red: Cedevita Olimpija 10:3, Budućnost in Partizan po 9:3, FMP in Koper Primorska po 8:4, Crvena zvezda 7:5, Mornar 7:6, Krka 5:8, Cibona 4:9, Igokea in Zadar po 3:10, Mega Bemax 2:10.



Slovenski udeleženci lige ABA so uspešno končali koledarsko leto 2019. Košarkarji Cedevite Olimpije so se še enkrat namučili s Cibono, a jo ugnali s prostimi meti kapetana moštva, ki je teden dni poprej odločil dvoboj z Mego Bemaxom. Zahtevno delo je imela tudi Krka, a je še drugič prekosila Zadar, ki je v prejšnjih dveh kolih presenetil Crveno zvezdo in Budućnost, ter se oddaljila od dna lestvice.Po 13 kolih regionalnega prvenstva so Ljubljančani zbrali že štiri zmage več kot Petrol Olimpija v celotni prejšnji sezoni, Novomeščani pa se vse bolj približujejo lanski končni beri 7:15. Pomembno je tudi, da slovenska moštva kažejo dovolj psihične trdoživosti v zadnjih minutah tekem. Res pa je tudi, da bi se lahko nekajkrat ognila dramatičnim končnicam.Tipičen primer vzponov in padcev je bil nedeljski obračun točno opoldne v dvorani Dražena Petrovića. Cedevita Olimpija je odločno začela in si priigrala prednost 31:17, po kateri je prepustila pobudo gostiteljem in zašla v težave. Cibona je z nizom 27:10 prevzela vodstvo (44:41), ki je v 32. minuti znašalo že 69:61, saj ljubljanska obramba nikakor ni mogla ustaviti razpoloženega branilca(za dve 3:5, za tri 4:6).Pri prednosti 82:79 pa je zagrebška zasedba trčila v betonski zid, saj v zadnji minuti in 19 sekundah ni zmogla niti ene točke.je dvema prostima metoma znižal zaostanek, Blažič pa 6,3 sekunde pred koncem izkoristil vse tri poskuse po Gibsonovi osebni napaki. V preostalih sekundah jekar dvakrat poskusil za tri točke in obakrat zgrešil, zmaga pa je pripadla Ljubljančanov, ki so manj natančno metali iz igre (42:48 %), izgubili skok s 30:35, zbrali manj asistenc (17:24) in več izgubljenih žog (11:8). Zadeli pa so štiri trojke več in si prislužil kar 14 prostih več kot tekmeci.»Pred takšnimi dvoboji vsi pričakujejo, da nas čaka lahko delo, toda vedno je težko igrati z moštvi, ki nimajo ničesar izgubiti. Toda zaradi položaja na lestvici so bili pod pritiskom tudi košarkarji Cibone. Ko nam ni uspelo prelomiti tekme na želeni način, smo se znova znašli v položaju, v katerem so presodile naša kakovost in izkušnje,« je po tekmi ocenil Olimpijin trenerSlabo je kazalo tudi Krki, saj je po vodstvu s 45:42 prepustila pobudo Zadru. Dalmatinci so v 36. minuti prišli do prednosti 71:64 in nasmihala se jim je zmaga, od katere pa so bili še vedno daleč. To so dokazali Novomeščani, ki so zaigrali odločno v obrambi in do konca tekme prejeli le tri točke, v napadu pa so potegnili(za dve 3:3, za tri 3:5, proti meti 2:2),in. Po Ramljakovi drugi trojki za 74:72 Zadar ni več zmogel zasuka kljub 14 napadalnim skokom, preskromen je bil predvsem pri poskusih za tri točke (3:22), medtem ko je Krka metala 10:28.Po dolgem nizu odhodov (, trenerjain, ki je prestopil k Bayernu iz Münchna in bo edini Slovenec v evroligi) je Koper Primorska našla tudi okrepitev. Na položaju krilnega centra bo zanjo igral Srb, ki je v sezoni 2016/17 branil Krkine barve in je tako kot Šiško varovanec agenta Miška