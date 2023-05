Maratonska drama pripadla Realu, ki mu je čestital Dončić

Košarkarji Monaca in Real Madrida so zadnji udeleženci zaključnega turnirja evrolige, ki bo konec naslednjega tedna v Kaunasu. Monačani so odločilno peto tekmo proti Maccabiju iz Tel Aviva dobili doma s 97:86, Španci pa so Partizan izločili po zaostanku 0:2 v zmagah. Danes so zmagali z 98:94.

Real Madrid bo v polfinalu 19. maja igral proti Barceloni, ki je bila v četrtfinalu s 3:0 boljša od Žalgirisa, Monaco pa se bo srečal s pirejskim Olympiacosom, ki je včeraj dobil peto tekmo proti Fenerbahčeju. Finale bo v nedeljo, 21. maja, ob 19. uri.

Monaco se je le dve leti po vstopu v evroligo uvrstil na zaključni turnir. Lani je izpadel po peti tekmi četrtfinala proti Olympiacosu, letos pa je v seriji z Izraelci dobil drugo in tretjo tekmo, današnjo pa je sebi v prid odločil z delnim izidom 21:7 v zadnjih petih minutah.

Željko Obradović ni mogel preprečiti poraza Partizana. FOTO: Javier Soriano/AFP

Za Monaco sta po 21 točk dosegla Mike James in Jordan Loyd, pri Maccabiju pa je s 27 točkami izstopal Wade Baldwin.

Desetkratni evropski prvaki iz Madrida je kot prvi v zgodovini evrolige nadoknadil zaostanek 0:2 v zmagah. Beograjčane je danes premagal po zaostanku 18 točk na začetku drugega polčasa. Zadnjo četrtino je dobil s 29:18, drugi polčas pa z 59:39.

Džanan Musa je zbral 20 točk, Sergio Rodriguez jih je dodal 19, pri Partizanu, ki je ob polčasu vodil za 16 točk, pa je bil najbolj učinkovit Kevin Punter z 28 točkami. Tekmo so odločile izkušnje, ki jih je imel Real veliko več od Partizana.

Walter Tavares je bil junak Reala na peti tekmi. FOTO: Javier Soriano/AFP

Realu je prek twitterja takoj po tekmi čestital tudi Luka Dončić, ki je Madridčanom prinesel evropski naslov.