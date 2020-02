Marinković iz Kopra v Ljubljano

Koper - Slovenski košarkarski prvak Koper Primorska je sporazumno prekinil sodelovanje s 26-letnim centrom Ivanom Marinkovićem, kariero bo nadaljeval pri Cedeviti Olimpiji.



Marinković, srbski košarkar, ki ima tudi slovenski potni list, je v Koper prišel v začetku sezone 2018/19 in s klubom že v uvodni sezoni osvojil vse štiri možne lovorike, državno prvenstvo, pokalno tekmovanje, ligo Aba 2 in slovenski superpokal.

V tej sezoni je v državnem prvenstvu povprečno dosegal po 14,1 točke in 4,4 skoka, v ligi Aba pa v povprečno 22 minutah na parketu 10,6 točke in 5,8 skoka na tekmo.



»Po prejeti ponudbi s strani Cedevite Olimpije, da že letos okrepim njihove vrste, je vodstvo Koper Primorske prisluhnilo moji želji in dogovorili smo se za sporazumno prekinitev sodelovanja. Z ekipo smo dosegli veliko uspehov, v Kopru in klubu pa sem preživel nekaj najlepših trenutkov v karieri, zato odhod nikakor ne bo lahek. Žal so se sicer še vedno visoki cilji kluba v zadnjem času malo spremenili, sam pa se vseeno želim že v naslednji sezoni preizkusiti še v kakšnem evropskem tekmovanju. Hvala klubu za razumevanje, želim jim veliko sreče in uspehov še naprej,« je dejal Marinković.



Vodja ekipe Goran Jagodnik pa je dodal: »Ne skrivamo, da nas je ponudba ljubljanskega kluba, ki jo je prejel Marinković v tako zelo pomemben obdobju sezone, presenetila. Vseeno smo prisluhnili željam in ciljem igralca ter se z njim dogovorili, da kljub sklenjeni pogodbi še za naslednjo sezono sporazumno prekinemo sodelovanje.«