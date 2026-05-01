Cuban: Storil sem grozno napako, rad bi jo popravil (VIDEO)

Vsi poznamo Marka Cubana, ki je pred leti prišel v Slovenijo in poskrbel za podaljšanje pogodbe med Dallas Mavericks in Luko Dončićem. Cuban je bil zatem eden najbolj razočaranih ljudi v Dallasu, ko je mimo njega padla odločitev o menjavi Dončića. Svojih občutkov glede smeri, v katero gredo Dallas Mavericks, odkar je leta 2023 prodal večinski lastniški delež v franšizi, ni prav nič prikrival.

V pogovoru v prihajajoči epizodi podkasta »Portfolio Players« medijske hiše Front Office Sports je Cuban priznal, da je skušal od družine Adelson odkupiti večinski lastniški delež nazaj. »Zgodilo se je, da me je kontaktiralo kar nekaj ljudi, ki niso bili zadovoljni s tem, kako stvari potekajo,« je Cuban povedal za FOS.

Cuban je bil velik občudovalec Dončića. FOTO: Sam Hodde/AFP

»In rekel sem jim: 'Glejte, če jih lahko prepričate v prodajo, bom z veseljem prispeval svoj delež in tako naprej in pomagal. Nisem pa pričakoval, da se bo to dejansko uresničilo. Povedal sem jim, da ne verjamem, da se bo to zgodilo, da ne verjamem, da imajo Adelsonovi kakršen koli interes prodati. In ga nimajo.«

Cuban ima v lasti 27 odstotkov kluba, potem ko je decembra 2023 prodal 73 odstotkov. Adelsonovi imajo pravico v štirih letih od sklenitve posla od Cubana dokupiti še dodatnih 20 %, kar bi njegov delež zmanjšalo na 7 %. Pod novim večinskim lastništvom so Mavericks februarja 2025, manj kot 12 mesecev po nastopu v finalu lige NBA, zamenjali Dončića v Los Angeles Lakers.

»Prodaje ne obžalujem. Obžalujem, komu sem prodal,« je Cuban povedal letos v podkastu Intersections. »V samem procesu sem naredil veliko napak in pri tem bom tudi ostal.«

Cuban in Dončić sta imela kemijo. FOTO: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Spletna stran TheSteinLine.com je letos poročala, da je skupina vlagateljev želela s Cubanom skleniti partnerstvo, da bi ponovno prevzeli nadzor od sedanjih lastnikov. »Če bi obstajala kakršna koli možnost, da franšizo kupim nazaj, bi to storil, a to preprosto ni več ta igra,« je dejal Cuban.

Verjetnejši scenarij bi lahko bil, da bi 67-letni Cuban kupil drugo ekipo lige NBA. Če bi se to zgodilo, ima glede lokacije moštva nekaj zelo jasnih zahtev. »Ne bi si želel ekipe v hladnem podnebju, ker se z letali iz Dallasa v ledeni mraz preprosto ne bi mogel sprijazniti,« je povedal Cuban. »Če bi bila ekipa v toplem podnebju, bi o tem zelo resno razmislil.«