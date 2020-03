Marko Luković je podaljšal koprsko pravljico

Slabe vesti za Krko

Koper Primorska : Cibona 79:78 (59:69, 41:50, 23:22) Dvorana Bonifika, brez gledalcev, sodniki Petek (Slo), Radojković (Hrv) in Savović (ČG).

Koper Primorska: Gibbs 10 (2:3), Barič 10, Kosi 2, A. Lazić 13 (1:2), Hodžić 13, Dimec 17 (5:9), Luković 1 4 (1:5).

Cibona: Rebec 16 (3:6), Katić 4, Bundović 15 (1:2), Vucić 2, Novačić 5, Prkačin 8 (4:4), Badžim 5, Rozić 12, Ljubičić 6, Gibson 3, M. Ramljak 2 (0:2).

Crvena zvezda : Cedevita Olimpija 88:73 (64:48, 46:28, 28:11) Dvorana Aleksandra Nikolića, gledalcev 4857, sodniki Belošević (Srb), Hordov (Hrv) in Majkić (Slo).

Crvena zvezda: Punter 14 (6:6), Brown 9 (1:1), Perperoglou 3, B. Lazić 8, Baron 14, Gist 7 (1:2), Lucas 2 (2:2), Jagodić Kuridža 18, Ojo 5 (1:2), Štimac 8.

Cedevita Olimpija: Krušlin 10 (4:7), Hopkins 18 (5:6), Artis 10, Miller-McIntyre 8 (1:2), Blažič 13 (6:8), Stipanović 6 (0:2), Zirbes 8.

Krka : Partizan 61:76 (38:58, 27:47, 15:25) Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1200, sodniki Koljenšić, Šundić (oba ČG) in Peić (Hrv).

Krka: Cosey 8 (3:4), Škedelj 6 (4:4), Pašalić 9, Đapa 16 (1:2), Fifolt 2, Balažič 10 (5:5), Jošilo 10 (2:4).

Partizan: Angola-Rodas 5 (3:3), Paige 12, McAdoo 8 (0:1), Jaramaz 6, Veličković 2, Birčević 17 (1:2), Janković 7 (1:1), Thomas 7 (1:3), Trifunović 6 (2:2), Mosley 6.



Drugi pari – Zadar : FMP 81:76 (Fundić 27, Vuković 17; Đorđević 23, Pot 9), Mega Bemax : Igokea 87:76 (Perry 19, Atić 16, Mesiček 8, Macura 2; Gagić 21, Evans 19); jutri: Budućnost – Mornar (18).



Vrstni red: Partizan 16:4, Budućnost 14:5, Crvena zvezda 13:7, Cedevita Olimpija in Koper Primorska po 12:8, Mornar 12:7, FMP 10:10, Igokea 7:13,

Mega Bemax, Cibona in Krka po 6:14, Zadar 5:15.

Tritedenski premor v ligi ABA je pustil vidne posledice v igri večine moštev, ogniti pa se jim niso mogle niti slovenske zasedbe. V 20. kolu je do zmage prišla le Koper Primorska po čudežnem košuv zadnji sekundi z metom prek treh četrtin igrišča. Pred tem je Partizan gladko osvojil Novo mesto, za konec pa je Crvena zvezda zasenčila Cedevito Olimpijo, ki je že po 11 minutah igre zaostajala za 21 točk in se prebudila šele, ko je bila v izgubljenem položaju.Koprčani so nadaljevali svojo pravljico tudi brez podpore navijačev, saj so bile tribune dvorane Bonifika prazne zaradi vse bolj grozečega koronavirusa. Večji del tekme pa ni kazalo, da bi lahko prišli do četrte zmage v zadnjih petih kolih regionalnega prvenstva, saj je Cibona prevzela pobudo sredi druge četrtine pod vodstvom nekdanjega člana primorskega moštva. V 30. minuti je vodila celo s 69:56, tedaj pa so prišle minute slovenskih prvakov. Z nizom 17:2 so si priigrali prednost 73:71, za katero je vendarle kazalo, da je bila le preblisk brez prave nagrade. Zagrebčani so se namreč znova zganili in vstopili v zadnjo minuto z naskokom 78:73.Zaostanek sta ublažilas prodorom ins prostim metom, 2,1 sekunde pred koncem pa je gostiteljem pomagal Rebec, ki je zgrešil oba prosta meta. Drugega namenoma, saj ni pričakoval, da bi lahko Koprčani v preostanku časa storili karkoli nevarnega. Z njim pa se ni strinjal Marko Luković, z odbito žogo se je za kratko usmeril proti nasprotnemu košu, vrgel in – zadel. Do tedaj je bil njegov met za tri točke 0:4.Oslabljena Krka je v soboto prepričljivo klonila proti Partizanu, ki je vodil tudi s 23 točkami razlike (47:24 in 56:33) in prevladoval tako pri skokih (37:24) kot pri metih izpod koša in za tri točke. Pri slednjih sta se najbolj izkazala(4:5) in(4:6), medtem ko je imel pri gostiteljih najbolj nemirno roko organizator igre Glenn Cosey (za tri 1:9), sicer najučinkovitejši košarkar novomeškega moštva v tej sezoni.»Preslabo smo odigrali prvi polčas. Partizan je izkoristil premoč v skoku. Poznal se nam je veliko manjši nabor igralcev. Igrali smo brez dveh igralcev prve peterke, bolnegain poškodovanega, da niti ne omenjam že dolgo odsotnega,« je ocenil Krkin trener, ki je po tekmi prejel še dve slabe vesti. Mega Bemax je ugnala Igokeo in se po točkah izenačila z Novomeščani, Zadar pa je premagal FMP in zdaj zaostaja le še eno za eno zmago. Pred zadnjima dvema koloma pa moramo upoštevati, da je Krka dobila obe tekmi z Dalmatinci.