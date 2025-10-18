  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Marko Milić: Luko Dončića je selitev iz Dallasa prizadela

    Nekdanji košarkar in osebni trener Luke Dončića v Dallasu Marko Milić je spregovoril o dnevu, ko je slovenski zvezdnik zapustil Dallas.
    Marko Milić je legenda slovenske košarke, v Dallasu je sodeloval z Luko Dončićem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Marko Milić je legenda slovenske košarke, v Dallasu je sodeloval z Luko Dončićem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    M. R., STA
    18. 10. 2025 | 12:56
    18. 10. 2025 | 12:57
    3:21
    Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Marko Milić je v pogovoru za Nedeljski Dnevnik spregovoril tudi o dogajanju v severnoameriški ligi NBA in šokantni selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles. Milić, ki je bil tri leta Dončićev individualni trener, je dejal, da je Dončića nepričakovana zamenjava kluba prizadela.

    Redick razkril, kdo bo zamenjal LeBrona, Dončić pa, kaj še manjka

    »Niti kančka slutnje nismo imeli. Še tisti večer smo trenirali z Anžetom Mačkom in Luko, ki se je pripravljal na vrnitev po poškodbi, potem pa šok. Američani na posel gledajo precej brezosebno, lastniki klubov pa so prepričani, da se najbolj spoznajo tudi na šport.«

    »V poklicnem športu se igralce lahko kadar koli zamenja, a neverjetno je, da so se odrekli košarkarju, ki je bil najboljši strelec lige in jih je brez prave pomoči pripeljal v dva finala,« je dejal Milić, ki se je po februarski selitvi najboljšega slovenskega košarkarja v Kalifornijo vrnil v domovino.

    Marko Milić in Luka Dončić sta se med sodelovanjem v Dallasu dobro ujela. FOTO: osebni arhiv M. M.
    Marko Milić in Luka Dončić sta se med sodelovanjem v Dallasu dobro ujela. FOTO: osebni arhiv M. M.

    Milić, ki je trenutno na Košarkarski zvezi Slovenije spet zadolžen za delo z mladimi košarkarji, je potrdil, da je bil Dončić s srcem predan Dallasu.

    »Nešteto tekem je igral pod injekcijo, zato taka odločitev zaboli, saj smo ljudje iz naših koncev bolj čustveni. Dobro, da je Luka vse to zdržal, saj ohranja otroško nedolžen pogled na vse, brez pretiranega analiziranja. Pomembni so mu le košarka, družina in prijatelji. Je pa tudi njega prizadelo, da so ga skušali še očrniti, češ da je debel in nepripravljen. Kot da bi šlo za kakšno tekmovanje v bodibildingu ali teku na sto metrov, ne pa za košarkarja, ki dosega največ točk v klubu in ligi,« se je čudil odločitvi Dallasa Milić, ki mu brez Dončića seveda ni bilo ostati v Dallasu.

    Luka Dončić je letos dobro formo dokazal že na pripravljanih tekmah. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters
    Luka Dončić je letos dobro formo dokazal že na pripravljanih tekmah. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

    »Zaradi Luke sem sploh dobil to priložnost, in čeprav sem imel še dve leti veljavno dolgoročno pogodbo s klubom, sem jo naslednji dan sam prekinil. S tem sem se odrekel odpravnini, ampak seveda mi je bila lojalnost Luki pomembnejša. Niti za trenutek nisem podvomil o tem, čeprav sem zdaj za leto dni prekratek za pokojnino, za katero je treba v ligi NBA kot trener delati štiri leta,« pravi.

    »Enako se mi je zgodilo že kot igralcu, saj sem v NBA igral le dve leti namesto treh. Skupaj sem tam preživel pet sezon, a tega ni mogoče sešteti. Nič zato, ni mi hudega v življenju, nekaj malega negotovosti te le spodbudi, da si aktiven,« razmišlja Milić.

    Oseminštiridesetletni v Ljubljani živeči Kranjčan je za slovensko reprezentanco zbral 59 uradnih nastopov in 605 točk, v zadnjih letih pa jo spremlja kot del strokovnega štaba. Milić je bil prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi NBA, takrat v dresu Phoenix Suns.

    Luka DončićDallas MavericksLiga NBAMarko MilićNBAMark CubanKošarkarska zveza Slovenije

