Matej Erjavec bi rad spet videl Igorja Kokoškova v reprezentanci

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je potrdil informacije, da si želi, da bi se v reprezentanco vrnil Igor Kokoškov, ki je vodil moštvo ob osvojitvi zlate kolajne na evropskem prvenstvu 2017. Vendar ne kot zamenjava za selektorja Aleksandra Sekulića, ampak kot pomoč trenerskemu štabu.

»Govorica absolutno drži, je pa bila narobe interpretirana, da bi ga radi postavili za selektorja,« je za STA dejal predsednik KZS. Pojasnil je, da Kokoškova niti ne morejo postaviti za selektorja: »Potrebujemo strokovnjaka, ki ne bo vodil reprezentance zgolj na letošnjem svetovnem prvenstvu, ampak tudi v kvalifikacijah za EP 2025 novembra ali februarja, česar pa trener iz lige NBA praktično ne more.« Kokoškov je trenutno pomočnik glavnega trenerja pri Brooklynu.

Luka je domoljub

Predsednik KZS je hkrati prepričan, da bo Luka Dončić še naprej igral za slovensko izbrano vrsto: »Luka je pravi domoljub, rad pa bi tudi nekaj naredil, dokazal, da lahko igra s Slovenijo na najvišji ravni. Vsakič komaj čaka, da pride v reprezentanco.«

Ko drugi vidijo, da on z veseljem pride v reprezentanco, sledijo temu zgledu. Ustvaril se je kult reprezentance. Seveda se je to začelo že prej z Goranom Dragićem in drugimi, a vseeno je šlo zdaj vse skupaj še korak dlje. In to ni samoumevno, ampak je gotovo rezultat tega, kakšen je Luka, je prepričan Matej Erjavec.