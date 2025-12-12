Matej Erjavec si želi nov mandat, podpira tudi selektorja Sekulića

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Matej Erjavec je leto 2025 ocenil kot uspešno, pogled pa je že usmeril v prihajajoče leto, v katerem ni velikih tekmovanj, bo pa še vedno dovolj pestro, saj bo Slovenija julija gostila evropsko prvenstvo za fante do 20 let in imela volitve za predsednika. Erjavec, ki je na čelu KZS od 2014, je na tradicionalnem decembrskem zajtrku s slovenskimi mediji potrdil, da bo kandidiral za nov štiriletni mandat, hkrati pa je spregovoril še o ostalih aktualnih temah v košarki.

Slovenija je letos nastopila na dveh članskih evropskih prvenstvih, ženske so po mnenju Erjavca zaostale za pričakovanji, moški pa so presegli cilje. »Vseeno je ostal grenak priokus, saj smo vsi okoli reprezentance verjeli, da lahko premagamo Nemčijo,« je dejal Erjavec.

Več uspeha je imela Slovenija v mlajših selekcijah. V kategoriji do 16 let so fantje osvojili bron na EP, dekleta srebro, zgodovinski uspeh pa so dosegli košarkarji do 19 let, ki so na svetovnem prvenstvu zasedli tretje mesto. Slovenija je med moškimi na lestvici dosežkov v vseh kategorijah v 2025, vključno s člansko, najboljša država v Evropi.

Aleksander Sekulić ima podporo vodstva krovne zveze in tako ostaja na klopi slovenskih košarkarjev. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Predsednik KZS je potrdil, da bo selektor moške izbrane vrste še naprej Aleksander Sekulić. Nov dveletni mandat mu bo tako kot ostalim selektorjem v mlajših kategorijah izvršni odbor zveze podelil na januarski seji.

»Slovenija potrebuje selektorja za daljše obdobje, tako kot so ga imele na primer Španija ali Francija. Menim, da se je Aleksander Sekulić razvil v pravega vodjo strokovnega štaba in igralcev, hkrati pa je za nas zelo pomembno, da je na voljo tudi za kvalifikacije. Na velikih tekmovanjih bi bil vsak rad selektor Slovenije,« je poudaril Erjavec.

»Zavedam se, da se uspešnost slovenske košarke ocenjuje v prvi vrsti na podlagi rezultatov članske reprezentance, težko pa razumem grde besede nekaterih bivših akterjev in znanih košarkarskih delavcev. Ne vem, čemu so namenjene. Želel bi več podpore za fante, ki igrajo v dresu z državnim grbom, saj si to zaslužijo,« je dodal predsednik KZS.

Jaxson Hayes in Luka Dončić se očitno zelo dobro razumeta. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Slovenija je pred nekaj tedni začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. V prvih dveh nastopih je iztržila zmago in poraz, v začetku marca jo čakata dve tekmi s Češko, poleti pa najprej povratna obračuna z Estonijo in Švedsko ter verjetno dve v novoustanovljeni skupini drugega dela. Na teh štirih tekmah bo lahko Sloveniji na pomoč priskočil Luka Dončić, vprašanje pa če tudi član Los Angeles Lakers Jaxson Hayes, ki je po besedah Erjavca glavni kandidat za novo naturalizacijo.

Slovenskega zvezdnika v Los Angelesu bo delegacija KZS obiskala med sezono, vmes je pri njem večkrat tudi oče Saša, sicer športni direktor KZS, ne nazadnje pa ima zveza odlične odnose z vodstvom LA Lakers, je povedal Matej Erjavec.

Ob koncu je predsednik nekaj besed namenil še Vlatku Čančarju, ki je moral na novo operacijo kolena, zato je zanj ta sezone že zaključena. »Vlatko ima neverjetno smolo, vendar ostaja pozitiven in pravi, da se bo vrnil še močnejši. To si vsi želimo in upamo, da bo tako,« je zaključil Matej Erjavec.