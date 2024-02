Matković se je zmagovito poslovil od soigralcev pri Olimpiji

Košarkarji Cedevite Olimpije se po treh zaporednih porazih na gostovanjih v ligi Aba iz Čačka vračajo s polnim izkupičkom. Tamkajšnji Borac so premagali s 74:65. Ljubljančani, za katere je zadnjič pred odhodom v ligo NBA igral Karlo Matković (19 točk, 9 skokov), so po tretji zmagi na zadnjih petih tekmah pri trinajstih zmagah in šestih porazih.

Naslednjič v Stožicah proti FMP

Za dve načrtovani točki so se morali krepko potruditi, saj se kljub temu, da so vodili praktično celo tekmo, niso znali odlepiti od tekmeca. V vseh 40 minutah niso niti enkrat vodili z dvomestno prednostjo.

Borac se je tako dobri dve minuti pred koncem približal na vsega dve točki zaostanka (63:65). Odgovor Cedevite Olimpije je bil tokrat pravi in učinkovit. Najprej je Justin Cobbs (11 točk, 6 podaj) zadel za štiri točke prednosti, nato je Karlo Matković z blokado in zabijanjem razliko dvignil na šest, trojka Jake Blažiča (18 točk, trojke 4:5) pa je dokončno rešila vsa vprašanja.

Cedevita Olimpija bo pred odmorom za pokalna tekmovanja in reprezentančne obveznosti odigrala še eno tekmo v ligi Aba; 10. februarja bo v Stožicah gostila FMP.