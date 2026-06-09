Mbappe presenetil in pozabil na rojaka, izbral je Dončića

Za Kylianom Mbappejem je turbulentna klubska sezona, v kateri ni manjkalo poškodb in trenj znotraj slačilnice, madridski Real pa je sezono sklenil brez lovorike. Z zmago Florentina Pereza na volitvah je vsaj začasno znova zavladal mir v kraljevem klubu, a o tem Mbappe ne razmišlja, s Francijo se pripravlja na začetek svetovnega prvenstva.

Novinarji in fotografi mu sledijo na vsakem koraku, v enem od posnetkov pa je Mbappe razkril tudi svoje najljubše in po njegovem mnenju najboljše igralce košarke. V elitno peterico je uvrstil tudi Luko Dončića, nenazadnje se glede tega z njim strinja večina strokovne javnosti, Dončić je med najboljšo peterico končal tudi v glasovanju za MVP sezone.

Mbappe je izbral še Jaysona Tatuma in Giannisa Antetokunmpa, zadnja dva pa sta nekoliko presenetljiva. Med pet najboljših je uvrstil veterana LeBrona Jamesa in Kevina Duranta, ki se v jeseni kariere še vedno dobro kosata z mlajšimi tekmeci, a vendarle ne sodita več v sam vrh košarkarjev v NBA.

Luka Dončić se je znašel na seznamu napadalca, rojak Wembanyama presenetljivo ne. Foto Marc Lebryk/Reuters

Zanimivo je, da med najboljše francoski napadalec ni uvrstil rojaka Victorja Wembanyamo, ki s San Antoniom igra v finalu lige NBA in je bodoče prvo ime lige.

Mbappe je sicer na stavnicah prvi favorit, da postane najboljši strelec bližajočega se svetovnega prvenstva. Francija bo v skupinskem delu igrala s Senegalom, Irakom in Norveško, na vseh treh tekmah bodo galski petelini favoriti, a daleč od tega, da bi lahko pričakovali strelske vaje, ki bi oplemenitile statistiko francoskega zvezdnika. Doslej je na 14 tekmah na svetovnih prvenstvih dosegel že 12 golov.