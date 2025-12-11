Košarkarji v ligi NBA so medsezonski pokal sprejeli zadržano, a letos na pokalnih tekmah spremljamo dobro in agresivno košarko na ravni končnice. Tudi danes na dvoboju Luke Dončića in Los Angeles Lakers s San Antoniom brez Victorja Wembanyame, a z De'Aaronom Foxom pričakujemo zanimivo in napadalno raznovrstno predstavo. Lakers so v vlogi favorita, tudi zmaga Ostrog pa ne bi bila veliko presenečenje. V polfinale pokala so že napredovali košarkarji Orlando Magic, New York Knicks in Oklahome City Thunder.