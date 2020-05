Med protestniki drugi mož združenja košarkarjev NBA in nekdanji Dončićev soigralec

Tudi Jaylen Brown »ne more dihati«

Med protestniki v Atlanti je bil tudi 23-letni košarkar Boston Celtics Jaylen Brown. FOTO: Reuters

Več igralcev v severnoameriški košarkarski ligi NBA je v soboto sodelovalo na protestih po Združenih državah Amerike , med njimi je bil tudi 23-letni košarkar Boston Celtics, sicer podpredsednik združenja košarkarjev lige NBA. Brown je do rodnev zvezni državi Georgia, kjer je sodeloval na protestih, potreboval»To je miren protest. To, da sem slavna oseba, košarkar v ligi NBA, me ne izključuje iz družbe in pogovorov o tej temi. V prvi Naše glasove morajo slišati. Imam 23 let. Ne poznam vseh odgovorov. Brez vsakega dvoma pa se počutim kot mnogi drugi v teh trenutkih,« je po javljanju na instagramu zaključil Brown, ki je na protestih nosil transparent z napisom zadnjih besed umrlega temnopoltega Američana»ne morem dihati«.Kot mnogi po nasilni smrti Georga Floyda v začetku tega tedna, skuša dvigniti zavest svojega naroda in opozoriti na neenakost ter nepravičnost, ki po njegovem mnenju vlada v ZDA. Šestinštiridesetletni Floyd je v ponedeljek umrl v Minneapolisu, potem ko je policist s kolenom več minut pritiskal na njegov vrat ob aretaciji.Na protestih v Atlanti se je košarkarju Bostona pridružil tudi član Indiana Pacers. V Los Angelesu sta protestirala nekdanji šampion lige NBA s Cleveland Cavaliersin zdajšnji košarkar Utah Jazz. V Fayettevillu je na protestih sodeloval nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericksl. V ZDA v več mestih sicer potekajo mirni protesti, ponekod pa je izbruhnilo tudi nasilje med protestniki in policijo.