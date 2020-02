FOTO:Meja je bila samo nebo, toda zaradi poškodb je pristal v peklu

Sani Bečirović: »Moje vodilo je, da lahko vedno vplivaš na svojo usodo, ne glede, kaj ti rečejo.« FOTO: Jure Eržen

Sedaj najbolj pogreša staro košarkarsko družbo. »Najboljši občutek je bil, ko smo se z reprezentanco poleti zbrali na Rogli. Toliko smo si imeli za povedati, da prve noči skoraj nismo spali.« FOTO: Blažž Samec

Trenutno je v Ljubljani športni direktor Cedevite Olimpije. »Še vedno je prva in zadnja misel povezana s košarko, a je manj stresno kot nekoč,« razlaga. FOTO: Uroš Hočevar

Bil je to dolg pogovor, toda(1981) je doživel toliko, da ob njegovih prigodah ure minevajo kot sekunde. Govoril je o sešiti koži z žico, odstranjevanju bakterije iz kolena in težkem povratku na igrišča. Pripovedoval je o psovkah, večerji in viskijuin o tem, kako sedaj pogreša pogovore in zbadanja s soigralci. Spominjal se je življenja v Iranu, pa tudi tega, kako je sredi noči zraven igrišča pustil prižgan avtomobil, da mu je svetil med iskanjem izgubljene samozavesti. Fotografiral ga je Sani Bečirović je bil najboljši mlad košarkar v Evropi. Kot najstnik je v evroligi dosegal več kot dvajset točk na tekmo. Bil je stroj za koše, njegova igra je bila lahkotna, po bleščečih igrah pri Olimpiji pa ga je takoj vzel zvezdniški Kinder iz Bologne. Meja je bila samo nebo, toda zaradi poškodb je pristal v peklu.Živa resnica je, da bi mu zaradi vnetja kosti lahko celo odrezali nogo. Toda ko je bilo jasno, da bo obdržal obe nogi, je imel samo eno misel – spet igrati vrhunsko košarko. »Moje vodilo je, da lahko vedno vplivaš na svojo usodo, ne glede, kaj ti rečejo,« zatrjuje ob spominu na vse ure, dneve, tedne in mesece zdravniških pregledov, masaž, plavanja, fitnesa, teka, metanja na koš … »Bilo je hudičevo težko, vendar mi je uspelo.« In uspelo mu je daleč od polnih tribun, naslovnic in televizijskih ekranov, čeprav ta zgodba spada prav tja.Zdravniki so rekli, da ima tako slaba kolena kot šestdesetletniki, vendar nič ga ni ustavilo. Prišel je nazaj in nosil dres Panathinaikosa, CSKA Moskve, Bologne, Milana, Benettona in leta 2007 celo osvojil evroligo.