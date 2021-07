Melvinom Ejim bo pri Olimpiji poskrbel za dvig košarkarskega IQ-ja

Prihod Melvina Ejima so Ljubljančani potrdili na svoji uradni spletni strani. V zadnji sezoni je 30-letni Ejim igral za črnogorsko Budućnost, s katero je postal podprvak regionalne lige Aba. Ejim je znano ime vsem poznavalcem košarke, saj se je dokazal v številnih tekmovanjih na najvišji tekmovalni ravni. Svojo kariero na univerzi je preživel na kolidžu Iowa State in bil v tem času eden od najboljših igralcev Iowe. Leta 2014 Ejim ni bil izbran na naboru lige NBA, poletno ligo pa je preživel v dresu San Antonio Spurs.



Sledila je selitev v Evropo, kjer je pred prihodom v Podgorico igral za italijansko Virtus Romo, nemški Bayreuth, italijansko Reyer Venezio, nato pa dve sezoni še za ruski Unics iz Kazana. Julija 2019 je sledila selitev v Španijo k Unicaji iz Malage, po predčasno zaključeni sezoni zaradi pandemije koronavirusa pa se je preselil v podgoriško Budućnost. Slednji je pomagal do naslova črnogorskega državnega in pokalnega prvaka.



V tekmovalni sezoni 2020/21 je Ejim zaigral na 31 tekmah v ligi Aba. Na parketu je v povprečju preživel 22,6 minute, ob tem pa dosegal 10,1 točke, 4,6 skoka in 1,2 asistence. V evrospkem pokalu je Ejim nastopil na 19 tekmah, v 27,5 minutah pa dosegal 11,5 točke, 5,8 skoke in 1,4 asistence.

Visok košarkarski IQ

»Vesel sem, da sem postal del družine Cedevite Olimpije. Vem, da ljubljanski klub obdaja veliko bogate zgodovine, tradicije in strasti, to pa velja tudi za navijače. Nestrpno že pričakujem začetek nove sezone in upam, da se nam bodo navijači na tekmah pridružili v čim večjem številu, in da bomo lahko videli in čutili vašo podporo,« je po podpisu pogodbe dejal Ejim.



»Presrečni smo, da smo Melvina pripeljali v Ljubljano k Cedeviti Olimpiji. Melvin je izkušen igralec, ki je vajen zmagovati, hkrati pa pozna okolje in ima za seboj odlično sezono. Gre za enega najboljših obrambnih igralcev minule sezone, lahko pa pokriva vse igralne položaje od organizatorja igre do krilnega centra. Točke lahko dosega tako v igri s hrbtom proti košu kot tudi z metom iz razdalje. Ima visok košarkarski IQ. Počasi sestavljamo ekipo, ki se bo zagotovo lahko kosala z vsemi v obeh mednarodnih tekmovanjih ter kasneje v državnem prvenstvu,« je dejal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: