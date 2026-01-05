Po ključnih trojkah za 22. zmago je šlo Dončiću na smeh

Ko na koledarju zagleda tekmo z Memphisom, se Luki Dončiću zasvetijo oči. Še na 12. tekmi zapored je proti Grizlijem dosegel vsaj 25 točk, tudi tokrat je bil glavni akter ob prigarani zmagi Los Angeles Lakers s 120:114. Memphis je še enkrat potrdil, kako neugoden tekmec je, ko igrajo brez muhastega Ja Moranta, odpor gostov sta strli šele lepi trojki Dončića v zadnjih štirih minutah tekme.

Oslabljeni Lakers so igrali brez poškodovanih Ruija Hachimure, Austina Reavesa in Gaba Vincenta, a so stisnili zobe in s skrajšano rotacijo kljub temu zaigrali bolje v obrambi. V napadu so vloge brez Reavesa na parketu (kar seveda ni njegova krivda) bolj jasno razdeljene, Luka je gonilna sila, LeBron James pa odlični strelec, naloga drugih je predvsem agresivna obramba.

Luka je zadel štiri trojke. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters

Dončić je tekmo začel zelo dobro in že v prvi četrtini presegel mejo desetih točk, nato pa se je nekoliko ohladil in v ospredje spustil 41-letnega Jamesa, ki je tokrat nanizal 26 točk. Tekma je bila izenačena do druge polovice zadnje četrtine, spremljali smo trd, na trenutke skoraj boksarski dvoboj z nizkim številom točk, kar Los Angelesu v trenutni izvedbi ustreza.

Nato je Luka prevzel vajeti igre v svoje roke, najprej je lepo zadel s korakom nazaj v raketi, nato je z dolgo trojko poskrbel za eksplozijo navdušenja na tribunah. Semafor je 2:30 pred koncem kazal +6, že nekaj sekund kasneje pa +9, ko je Luka potopil še lepo trojko v ritmu z desne strani.

Tekma še ni bila odločena, Memphis se je z načrtnimi osebnimi napakami boril do konca, a Lakers priložnosti za zmago niso zapravili. Dončić je tekmo znova končal z odlično statistiko, dosegel je 36 točk (10/20 iz igre, 4/10 za tri), zbral je še 9 skokov, 8 asistenc, blokado in tri izgubljene žoge. Z njim na parketu so Lakers ustvarili ključno razliko, tekmo je končal s +-11. Lakers so dobili že osmo tekmo v sezoni, potem ko so zaostajali za 10 ali več točk, tokrat so uspeli slaviti, čeprav so igralci s klopi skupaj prispevali zgolj 11 točk.

»V prvem polčasu smo jim dopustili preveč točk v tranziciji, v drugem polčasu smo to izboljšali in tekmo zmagali. Po trojkah sem se smejal, bil sem vesel, letos mi te meti ne želijo skozi obroč, a bom še naprej treniral in delal na tem, da jih zadanem, saj so to dobri meti. Z LeBronom igrava dobro, v končnici se je to pokazalo, v prvi četrtini sem izgubil tri žoge, nato pa sem se zbral in tako moram nadaljevati,« je bil tokrat dobre volje slovenski zvezdnik.

Lakers bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo (2.00), ko jih čaka dvoboj z New Orleans Pelicans.