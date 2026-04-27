Metla je ostala v omari, a to za Dončića ni slaba novica

Los Angeles Lakers so imeli v Houstonu priložnost, da ekspresno dokončajo serijo prvega kroga končnice in pometejo s Houstonom, a ni nobeno presenečenje, da so Rakete vsaj še za tri dni podaljšale serijo z zvezdniki iz Kalifornije. Kljub odsotnemu Kevinu Durantu so prvič v seriji presegli mejo 100 točk in izkoristili slab dan Jezernikov za zmago s 115:96. Podaljšanje serije ni nujno slaba novica za Luko Dončića, ki bo imel na voljo še nekaj dni več za okrevanje po poškodbi zadnje stegenske mišice.

Pred začetkom tekme je Ime Udoka potrdil, da je bolečina zaradi odrgnjene kosti pri Durantu prehuda in prvi zvezdnik je izpustil tudi četrto tekmo v seriji. Nič bolj spodbudne niso bile niti novice iz tabora Los Angelesa – Austin Reaves bi bil na voljo, če bi ga nujno potrebovali, a je strokovni štab raje ostal previden, Dončić pa ostaja še daleč od vrnitve na parket.

Novinar mreže ESPN Dave McMenamin poroča, da je Dončić začel z vadbo in gibanjem po igrišču, doslej je večino stvari opravil v mirovanju, a da še ni pripravljen na košarkarsko igro s kontaktom. Tako Dončić ostaja vsaj še teden dni oddaljen od vrnitve na igrišča, kar je skladno s pričakovanji Jezernikov, da bo celo prvo rundo končnice pospremil kot gledalec.

Za njegovo vrnitev podaljšanje serije na vsaj pet tekem zato ni slaba novica, čeprav bi si njegovi soigralci želeli, da bi bil Houston že v vzvratnem ogledalu. Tokrat so jih pestile vse težave, ki so se jim napovedovale pred začetkom končnice. Mučili so se s prenosom žoge na nasprotnikovo polovico, izgubili so kar 21 žog (Houston jih je izkoristil za 26 lahkih točk), v napadu so zadušili LeBrona Jamesa (8 točk do začetka zadnje četrtine, skupno 10, ob le dveh zadetih metih iz igre), soigralci pa se tokrat niso prelevili v superjunake.

Najbližje temu je bil DeAndre Ayton, ki je z 19 točkami in 10 skoki za silo še ohranjal trohico upanja za Los Angeles, ob koncu tretje četrtine pa je bil izključen zaradi (nenamernega) udarca v glavo Alperena Senguna. Durant mu je s klopi pomahal v slovo in še podžgal rivalstvo, ki utegne serijo še narediti zanimivo.

Sredi zadnje četrtine je J. J. Redick potegnil ročno zavoro in v igro poslal rezerviste, da je prihranil malo moči nosilcev igre, ki so znova odigrali težkih 30 minut. Edini v igro ni vstopil Reaves, ki bo najbrž nared za igro na peti tekmi.

Houston je preprečil, da bi Los Angeles pomedel z njimi, zdaj se serija vrača ob Pacifik, kjer bo v noči na četrtek peta tekma. Na domačem parketu bo zmaga za vijolično-zlato moštvo že bolj nujna, v nasprotnem primeru bo Houston začutil priložnost, da pripravi veliko presenečenje in se vrne v igro.

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31)

Thompson 23, Eason 20, Sengun 19; Ayton 19 in 10 skokov, Hachimura 13, James 10.