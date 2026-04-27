Košarka

Metla je ostala v omari, a to za Dončića ni slaba novica

Košarkarji Los Angeles Lakers niso bili kos obupanemu Houstonu, ki je tudi brez Kevina Duranta prišel do prve zmage v seriji in znižal na 1:3.
LeBron James je imel tokrat veliko težav z atletsko obrambo Houstona. FOTO: Tim Warner/AFP
LeBron James je imel tokrat veliko težav z atletsko obrambo Houstona. FOTO: Tim Warner/AFP
Nejc Grilc
27. 4. 2026 | 06:20
27. 4. 2026 | 07:30
4:42
Los Angeles Lakers so imeli v Houstonu priložnost, da ekspresno dokončajo serijo prvega kroga končnice in pometejo s Houstonom, a ni nobeno presenečenje, da so Rakete vsaj še za tri dni podaljšale serijo z zvezdniki iz Kalifornije. Kljub odsotnemu Kevinu Durantu so prvič v seriji presegli mejo 100 točk in izkoristili slab dan Jezernikov za zmago s 115:96. Podaljšanje serije ni nujno slaba novica za Luko Dončića, ki bo imel na voljo še nekaj dni več za okrevanje po poškodbi zadnje stegenske mišice.

Lani Dončić, letos Jokić, nato je znova udarila nesreča

Pred začetkom tekme je Ime Udoka potrdil, da je bolečina zaradi odrgnjene kosti pri Durantu prehuda in prvi zvezdnik je izpustil tudi četrto tekmo v seriji. Nič bolj spodbudne niso bile niti novice iz tabora Los Angelesa – Austin Reaves bi bil na voljo, če bi ga nujno potrebovali, a je strokovni štab raje ostal previden, Dončić pa ostaja še daleč od vrnitve na parket.

Novinar mreže ESPN Dave McMenamin poroča, da je Dončić začel z vadbo in gibanjem po igrišču, doslej je večino stvari opravil v mirovanju, a da še ni pripravljen na košarkarsko igro s kontaktom. Tako Dončić ostaja vsaj še teden dni oddaljen od vrnitve na igrišča, kar je skladno s pričakovanji Jezernikov, da bo celo prvo rundo končnice pospremil kot gledalec.

Za njegovo vrnitev podaljšanje serije na vsaj pet tekem zato ni slaba novica, čeprav bi si njegovi soigralci želeli, da bi bil Houston že v vzvratnem ogledalu. Tokrat so jih pestile vse težave, ki so se jim napovedovale pred začetkom končnice. Mučili so se s prenosom žoge na nasprotnikovo polovico, izgubili so kar 21 žog (Houston jih je izkoristil za 26 lahkih točk), v napadu so zadušili LeBrona Jamesa (8 točk do začetka zadnje četrtine, skupno 10, ob le dveh zadetih metih iz igre), soigralci pa se tokrat niso prelevili v superjunake.

Najbližje temu je bil DeAndre Ayton, ki je z 19 točkami in 10 skoki za silo še ohranjal trohico upanja za Los Angeles, ob koncu tretje četrtine pa je bil izključen zaradi (nenamernega) udarca v glavo Alperena Senguna. Durant mu je s klopi pomahal v slovo in še podžgal rivalstvo, ki utegne serijo še narediti zanimivo.

Sredi zadnje četrtine je J. J. Redick potegnil ročno zavoro in v igro poslal rezerviste, da je prihranil malo moči nosilcev igre, ki so znova odigrali težkih 30 minut. Edini v igro ni vstopil Reaves, ki bo najbrž nared za igro na peti tekmi. 

Houston je preprečil, da bi Los Angeles pomedel z njimi, zdaj se serija vrača ob Pacifik, kjer bo v noči na četrtek peta tekma. Na domačem parketu bo zmaga za vijolično-zlato moštvo že bolj nujna, v nasprotnem primeru bo Houston začutil priložnost, da pripravi veliko presenečenje in se vrne v igro.

Nočne klube in drage buteljke so tudi pri Dončiću zamenjali natikači

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31)
Thompson 23, Eason 20, Sengun 19; Ayton 19 in 10 skokov, Hachimura 13, James 10.

Tekma Datum Ura/rezultat Kraj
LA Lakers - Houston Rockets 19. april 107:98 Los Angeles
LA Lakers - Houston Rockets 22. april 101:94 Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 25. april 108:112 Houston
Houston Rockets - LA Lakers 27. april 115:96 Houston
LA Lakers - Houston Rockets 29. april še ni znana Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 1. maj še ni znana Houston
LA Lakers - Houston Rockets 3. maj še ni znana Los Angeles
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več

Magazin  |  Vikend
Vikend

Sarah Brightman: Namesto poleta v vesolje raje v Ljubljano

Angleška sopranistka Sarah Brightman se po devetih letih vrača v ljubljanske Stožice, ki si jih je letos izbrala za uvodni koncert evropske turneje.
27. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kopitar pomahal v slovo, navijači vzklikali: Hvala, Kopi

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je pred polno domačo areno sklenil kariero. Ob stoječih ovacijah in glasnih vzklikih je zadnjič zapustil led.
27. 4. 2026 | 07:25
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Liege - Bastogne - Liege

Od bolečine se mu je meglilo, Pogačar revanšo pričakuje na Touru

Francoski supertalent Paul Seixas ni uspel premagati Tadeja Pogačarja, a je za svojo predstavo požel ogromno pohval. Svetovni prvak že gleda v prihodnost.
Nejc Grilc 27. 4. 2026 | 07:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
