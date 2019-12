Miami brez Dragića do razburljive zmage po podaljšku

Miami - Košarkarji Miami Heat so v ligi NBA še naprej med najboljšimi ekipami vzhoda. Tokrat so doma gostili Atlanta Hawks in čeprav so igrali brez štirih od šestih najbolje plačanih košarkarjev moštva - zaradi poškodbe dimeljske mišice je manjkal tudi Slovenec Goran Dragić -, so vknjižili novo zmago. Po podaljšku so slavili s 135:121.



Dragić se bo sicer kmalu vrnil na parket.



Duncan Robinson je izenačil klubski rekord z desetimi trojkami, Jimmy Butler in Bam Adebayo sta vsak dosegla trojni dvojček, vročica pa je z izjemnim nizom 22:0, 16:0 v podaljšku, prišla do razburljive zmage.



Miami si je priigral enajsto zmago na domačem parketu, skupno pa 18.

Čančar brez igre

Kendrick Nunn je s 36 točkami dosegel strelski rekord kariere, Robinson je dodal 34 točk, Adebayo je končal pri 30 točkah, 11 skokih in 11 podajah, Butler pa je zbral 20 točk, 18 skokov in deset podaj.



V ligo NBA se je vrnil še en Slovenec Vlatko Čančar, član Denver Nuggets, ki so z 92:97 izgubili proti Philadelphii, a Čančar ni dobil priložnosti za igro.