Miami je na severu Kalifornije prekinil niz porazov (VIDEO)

Luka bi se lahko vrnil proti Sacramentu

Luka Dončić je vse bliže vrnitvi v kader Dallas. Novinar ameriške medijske hiše Tim MacMahon je namreč sporočil, da je 20-letni Ljubljančan opravil trening pet na pet in upa, da bo dobil priložnost že v noči s srede na četrtek proti Sacramentu .

Dallas je opravil tudi igralski rošadi. Pogodbo je sklenil s krilnim igralcem Michaelom Kidd - Gilchristom , odrekli pa so se Avstralcu Ryanu Broekhoffu . Šestindvajsetletnik iz Philadelphie je v tej sezoni zbral 12 tekem za Charlotte , v povprečju pa je na tekmo dosegel štiri točke in tri skoke.

Gorana Dragića (na tleh) sta domača košarkarja Kevon Looney (spodaj) in Andrew Wiggins ustavljala tudi z rokoborskimi prijemi. FOTO: Usa Today Sports

- Slovenski nočni učinek v NBA je naslednji: Miami pod taktirkoje brez težav premagal Golden State s 113:101. Brezje Dallas izgubil proti Utahu s 119:123,pa pri Denverjevi zmagi proti San Antoniu s 127:120 ni dobil priložnosti.Miami je z zmago proti lanskim finalistom prekinil niz treh zaporednih porazov na gostujoči seriji tekem, na kateri jih čaka še sredin obračun z Utahom. Po neuspehih proti LA Clippers, Sacramentu in Portlandu so tokrat padli košarkarji iz San Francisca, ki po 54 tekmah ostajajo na dnu zahodne konference z 12 zmagami.Že v prvem polčasu so Floridčani postavili stvari na svoje mesto, si priigrali prednost 19 točk, dvoboj pa so nato v drugem delu mirno pripeljali do konca. Poleg(21 točk, 10 skokov) se je najbolj izkazal zadnja okrepitev(21 točk, osem skokov). Dragić je dosegel 15 točk in šest podaj v 29 minutah. Miami je na četrtem mestu vzhodne konference (35:18).Za Miami je drugič zaigral, ki se je vrnil v kraj, kjer je pustil najboljša leta. Izkušenemu 36-letniku, ki je v sezoni 2014/15 osvojil naziv najkoristnejšega košarkarja finala lige NBA, so se poklonili s posebno, krajšo slovesnostjo pred obračunom, na kateri je spregovoril, poškodovani zvezdnik bojevnikov.Še drugič v sezoni je bil Utah boljši od Dallasa. Jeziček na tehtnici je bil večino tekme obrnjen na gostujočo stran. Ob polčasu je imel Utah prednost 21 točk, v zadnji četrtini pa so se domačini povsem približali, a ostali malenkost prekratki za popoln preobrat.Pri Dallasu, ki je z razmerjem zmag in porazov 32:22 znova zdrsnil na sedmo mesto zahoda, se je s 33 točkami izkazal, 28 jih je dodal. Pri gostih (35:18) je bil iz igre nezgrešljiv(17 točk, 16 skokov), ki je zadel vseh sedem metov, največ, 25 točk pa je dosegelNa vrhu NBA še naprej vztraja Milwaukee (46:7), ki je brez svojega najboljšega košarkarjaugnal Sacramento s 123:111 ter s tem dosegel še 14. zmago na zadnjih 15 obračunih. Še nekoliko bolje gre Torontu (40-14), ki je dosegel še 15. zaporedno zmago. Od Minnesote je bil boljši s 137:126.– Golden State : Miami Heat 101:113 (Goran Dragić 15 točk, 6 podaj, 2 skoka v 30 minutah), Detroit : Charlotte 76:87, Indiana : Brooklyn 105:106, Orlando : Atlanta 135:126, Toronto : Minnesota 137:126, Milwaukee : Sacramento 123:111, Dallas : Utah 119:123, Denver : San Antonio 127:120, LA Lakers : Phoenix 125:100.