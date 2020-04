Miami je naš dom

Ljubljana

Pri vsakodnevnih treningih ima Goran Dragić pomoč tudi trenerja za telesno pripravo in pomočnika glavnega trenerja. FOTO: USA Today Sports

- Slovenski košarkarčas epidemije koronavirusa preživlja z družino v Miamiju na Floridi. Nekdanji slovenski kapetan je v pogovoru, objavljenem na portalu ameriške mreže ESPN, dejal, da ne razmišlja o tem, da bi se v času epidemije vrnil v Slovenijo. Če bo to zahteval spremenjeni koledar lige NBA, letos sploh ne bo šel v Slovenijo.Dragić je z ženo in otrokoma v Miamiju in sredi pandemije koronavirusa ne načrtuje odhoda v Slovenijo. Njegovi starši so pred kratkim bili pri njem na Floridi, a so zapustili Miami, da so se vrnili domov.»Pred tremi dnevi sta odletela domov, ker sta morala – vlada je rekla, da se morajo vsi slovenski državljani vrniti,« je dejal organizator igre pri Miamiju v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP. Ob tem je pojasnil, da sta morala na poletu v Slovenijo, na skoraj pol praznem letalu, nositi maski in rokavice.»Sem v popolnoma drugačnem položaju. Tukaj je moj dom. V Ameriki imamo zdravstveno zavarovanje in tukaj je naš dom, zato bomo ostali tukaj,« je povedal Dragić.Dragić in njegova družina so spoznali pandemijo iz prve roke. V Miamiju je tudi njegov stric, ki prebiva v Združenih državah Amerike, ker se ne more vrniti v rodno Srbijo. Dragič je dejal, da je ta država v bistvu zaprla svoje meje zaradi zdravstvenih razlogov. Dragićev brat Zoran, tudi vrhunski košarkar, je bil med igranjem v Španiji v karanteni, nato se je pred kratkim vrnil v Slovenijo in je spet v karanteni, kjer ne ne sme zapustiti svoje hotelske sobe.»Tam je res nora situacija,« je dejal Dragić in podrobno opisal, kaj je njegov brat preživel v Španiji – eni najtežje prizadetih držav z več kot 94.000 potrjenimi primeri virusa in več kot 8000 umrlimi. Slovenija je do torka potrdila 802 primerov s 15 smrtnimi primeri, navaja ESPN.V Miamiju pa se Dragić trudi ohranjati občutek normalnosti. Sodeluje v vsakodnevnih vadbah ekipe s pomočjo aplikacije Zoom, večinoma zjutraj, pri čemer mu pogosto pomagata kondicijski trener in trener za močin pomočnik trenerja. »Trudimo se vaditi skupaj, a v osamitvi,« je dejal Dragić.Dragić se ločeno posveča treningom, v svojem domu ob obali in skuša ostati v dobri kondiciji. Upa, da se bo nadaljevala trenutno prekinjena sezona v NBA. Pričakuje, da bodo odigrali vsaj nekaj tekem rednega dela, preden bodo lahko odigrali končnico.»Tečem po hiši. Želi biti v dobri formi,« ohranja pozitivne misli Dragić.Dragić je v tej sezoni za vročico v povprečju dosegal 16,1 točke in 5,1 podaje, z rezervne klopi pa je nastopil na 53 od svojih 54 tekem.