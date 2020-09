Miami le še zmago oddaljen od velikega finala

Ljubljana

Z izjemno predstavo je 20-letni Miamijev branilec Tyler Herro raztegnil nasmeh na obrazu tudi predsedniku in lastniku Miamija Patu Rileyu, ki je bil eden od glavnih botrov izbora odkrtija sezone v prvem korgu nabora. FOTO: Kim Klement-USA TODAY Sports



Miami (2) : Boston (3) 112:109 – 3:1



Denver : LA Lakers 1:2

- Košarkarji Miamija so sv četrti tekmi finala končnice vzhodne konference lige NBA premagali Boston s 112:109 in prednost v zmagah povišali na 3:1. Miami do uvrstitve v finale lige NBA loči le še ena zmaga.je dosegel 22 točk.Glavni junak Miamijeve zmage, že desete – ob le dveh porazih – v letošnji končnici je mladi , ki je zablestel s kar 37 točkami. Le legendarnije pred 40 leti – tedaj v finalu – na tekmi končnice kot novinec, star 20 let ali manj, prispeval več točk (42). Herro, najmlajši košarkar v seriji je odigral herojsko. Razigral se je že v prvem polčasu, v ključnih trenutkih pa je ostal zelo samozavesten in dosegel nekaj odločilnih košev. Kar 17 točk je dal v zadnji četrtini.jih je prispeval 24.Miami je tokrat za razliko od prvih treh tekem začel bolje in dobil prvi polčas. Dragić je imel tudi pet skokov in tri podaje. Pri Bostonu je bil najboljši strelecz 28 točkami.Prvo četrtino je Miami dobil z izidom 24:23, drugi s 26:21, v tretji četrtini pa se je Boston vrnil v igro na krilih Tatuma in zmagal z 32:27. Zadnji četrtino je potem dobil Miami s 35:33.Naslednja in morda že odločilna tekma med ekipama bo v petek oziroma soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času.(Herro 37 – met iz igre 21:14, Butler 24, Dragić 22 – za dve 12:5 za tri 9:3 za tri,prosti meti 2:2, 5 skokov in 3 podaje v 39 minutah, Adebayo 20 in 12 skokov, Crowder, Robinson in Iguodala po 3; Tatum 28, Brown 21, Walker 20, Hayward 14, Smart 10 in 11 podaj, Theis 8, Williams II in Wanamaker po 4.