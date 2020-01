Miami po podaljšku ugnal Sacramento

NBA

Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA tokrat v domači dvorani gostili Sacramento Kings in čeprav niso v zadnji četrtini niti enkrat vodili, so na koncu po podaljšku slavili zmago s 118:113.je k zmagi prispeval 25 točk, z 18 točkami se je izkazal tudi, ki je z izjemno podajo popeljal Miami v podaljšek.Košarkarji Miamija so tokrat po pravem trilerju, v četrti četrtini so zaostajali za osem točk, prišli do zmage po podaljšku, s katero so zadržali drugo mesto v vzhodni konferenci.Na vzhodu z osmimi zmagami prednosti vodijo Milwaukee Bucks, vročica pa je ostala tekmo pred prvaki lige NBA, Toronto Raptors, ki so slavili še četrto zaporedno zmago, ko so s 122:117 zmagali v Atlanti.Vročica je prišla še do 19. domače zmage to sezono ob le enem porazu, skupno pa je že dosegla celoten izkupiček lanske sezone, v kateri je na domačem parketu zbrala 19 zmag ob 22 porazih.Slovenski zvezdnik Goran Dragić je s klopi dosegel 18 točk, dva skoka in štiri podaje,je zbral 22 točk, Bam Adebayo pa je k zmagi dodal 16 točk in enajst skokov.»Ves čas že govorim, da imamo kot ekipa veliko poguma. Imamo veliko odločnosti. Takšne fante si lahko le želiš v slačilnici,« je po zmagi dejal Adebayo, ki ga je Dragić lepo našel 0,8 sekunde pred koncem rednega dela, Američan pa je dosegel tudi prve štiri točke Miamija v podaljšku.»To je bila naša najpomembnejša zmaga v sezoni,« je po tekmi dejal domači trener Erik Spoelstra. Naslednja tekma vročico čaka v sredo, ko bo doma gostila Washington.Zmagala je tudi ekipa SlovencaDenver Nuggets, ki je bila na gostovanju v Minneapolisu s 107:100 boljša od Minnesota Timberwolves. Čančar, ki je sicer že nabral nekaj minut v severnoameriškem prvenstvu, tokrat spet ni stopil na parket.Miami Heat - Sacramento Kings 118:113 (podaljšek): 18 točk, 2 skoka, 4 podaje za Miami)Washington Wizards - Detroit Pistons 106:100Atlanta Hawks - Toronto Raptors 117:122Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 111:117Charlotte Hornets - Orlando Magic 83:106Cleveland Cavaliers - New York Knicks 86:106Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 107:112Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 116:126Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 111:98Boston Celtics - Los Angeles Lakers 139:107Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 100:107Phoenix Suns - San Antonio Spurs 118:120Utah Jazz - Indiana Pacers 118:88Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 129:124 (podaljšek)