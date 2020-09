Miami prvi finalist na vzhodu, Goran Dragić prvi strelec

Ljubljana



LA Lakers v zadnji četrtini strl Houston

LeBron James je z najboljšo predstavo v končnici LA Lakers popeljal do druge zmage v dvoboju s Houstonom. FOTO: Mike Ehrmann/AFP



Milwaukee (1) : Miami (5) 94:103 ‒ 1:4

Houston (4) : LA LKakers (1) 102:112 ‒ 1:2

je v peti tekmi polfinala vzhodne konference lige NBA premagal favorizirani Milwaukee s 103:94 in se tako s štirimi zmagami in enim porazom uvrstil naprej. Najboljša strelca Miamija za uvrstitev v polfinale lige NBA sta bilains po 17 točkami. Najboljši igralec Milwaukeejazaradi poškodbe desnega gležnja ni igral.Dragić je v 33 minutah igre prispeval še štiri skoke in dve asistenci. Do konca tretje četrtine je bil z 12 točkami sam najboljši strelec svoje ekipe.Milwaukee je začel bolje in je dobil prvo četrtino z 28:19, zaostanek Miamija pa je ob zvoku sirene ublažil Dragić s košem za dve točki.Vrnitev Miamija v tekmo in pohod do polfinala NBA je v drugi četrtini začel Dragić s trojko, Miami pa je četrtino dobil s 33:18. Tretja četrtina se je končala z izidom 21:19 za Miami, ki je dobil tudi zadnjo četrtino s 30:29.»Butler in Dragić sta vodila mlade igralce že v rednem delu. Zelo so napredovali in v končnici se to pozna. V tretji četrtini sta bili obe moštvi slabi, a nekako smo se izvlekli,« je povedal trener MiamijaMiami se bo v finalu vzhodne konference NBA pomeril z zmagovalcem polfinalnega dvoboja med Boston in Torontom. Boston trenutno vodi s 3:2 v zmagah.»James je bil izjemen na obeh straneh parketa. On je res pravi MVP lige NBA,« je trenerjasno povedal, kdo je bil junak četrtega dvoboja LA Lakers – Houston. LeBron James je »jezernike« popeljal do druge zmage (112:102) in vodstva z 2:1James je odigral najboljšo tekmo v letošnji končnici. Dosegel je 36 točk in odlično vodil igro Jezernikov.je dodal 26 točk in 15 skokov. Zvezdnikoma se je z izvrstno igro v odločilnem delu tekme pridružil, ki v uvodnem krogu končnice proti Portlandu še ni igral, in dosegel 21 točk ter 9 podaj.Houston je v prvem polčasu dosegel 64 točk in je vodil večino tekme. Ključen je bil začetek zadnje četrtine, ko so Lakersi z delnim izidom 10:0 povedli s 94:85. Rondo je zadel dve trojki zapored, nato pa je še ukradel žogo Hardnu in polagal po protinapadu. Obramba Lakersov je tekmecem, ki so večino dvoboja igrali le s šestimi igralci, v drugem polčasu dopustila le 38 točk.Najboljši strelec ligeinsta dosegla po 30 točk.James je v končnici prišel do 162. zmage in je na večni lestvici prehitel(Middleton 23 ‒ met iz igre 25:8, za tri 9:2, 7 skokov in 6 podaj, DiVincenzo 17, B. Lopez 15 in 14 skokov, Matthews in Williams po 11, Bledsoe 9, Connaughton in Korver po 3, Hill 2;17 ‒ 15:7, za tri 5:2, prosti meti 2:1, 4 skoki in 2 podaji v 33 minutah, Butler 17 ‒ 6:4, prosti meti 8:8 in 10 skokov, Crowder 16, Herro 14, Adebayo 13, Olynyk 12, Iguodala in Nunn po 6, Robinson 2.(Harden 33 ‒ met iz igre 23:11, za tri 9:4, 9 skokov in 9 podaj, Westbrook 30 ‒ 24:13, 8 skokov in 6 podaj, J. Green 16, Covington in Gordon po 10, Tucker 3; James 36 ‒ 23:13, za tri 9:4, 7 skokov in 5 podaj, Davis 26 ‒ 13:9 in 15 skokov, Rondo 21 ‒ 11:8, Kuzma 14, Caldwell Pope 6, Caruso 5, D. Green in Morris po 2.