Cleveland zaradi zaustavitve letalskega prometa ostal brez prve peterke

V Clevelandu je Tyrese Proctor s trojnim dvojčkom pomagal oslabljeni ekipi Cavaliers do zmage s 127:117 proti moštvu Dallas Mavericks. Proctor je tekmo končal s 24 točkami, 11 skoki in 10 asistencami. Zmagovalci so bili zelo oslabljeni, manjkala je celotna začetna peterka. Donovan Mitchell, James Harden in Jarrett Allen niso mogli igrati zaradi zamud pri potovanjih, ki so bile posledica petkove zaustavitve letalskega prometa po ZDA.

Proctorju, ki je med drugim zadel štiri trojke, je s 22 točkami pomagal Mario Hezonja, Meleek Thomas pa jih je dodal 20. Cleveland je tako izboljšal svoj izkupiček na sedem zmag in sedem porazov. Nekdanji zvezdnik Clevelanda Kyrie Irving je bil s 34 točkami, vključno s sedmimi zadetimi meti za tri točke, najboljši strelec Dallasa, Cooper Flagg je dodal 18 točk.

Miami se je vrnil na zmagovalna pota

Miami Heat po obupnem začetku nadaljuje svoj nedavni vzpon v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Tokrat so s 137:117 presenetljivo visoko premagali Detroit Pistons. Grški reprezentant Giannis Antetokounmpo je dosegel 34 točk.

Miami, ki je sezono začel z nizom štirih porazov, je z učinkovito igro tik pred in po polčasu izboljšal svoj izkupiček na sedem zmag in šest porazov ter prvič v tej sezoni dosegel pozitivno razmerje zmag in porazov.

Giannis Antetokounmpo je ob sedmi zmagi Miamija dosegel 34 točk. FOTO: Rhona Wise/Reuters Connect

Potem ko je Miami v drugi četrtini nadigral Detroit z 31:21, je v tretji četrtini dodal še 35 točk in se tako odlepil od gostov. Prvi zvezdnik ekipe Antetokounmpo je tekmo končal s 34 točkami, 14 skoki in osmimi podajami, medtem ko je Klay Thompson, ki se je ekipi pridružil pred sezono, zadel šest trojk in dosegel skupno 26 točk.

Zvezdnik Detroita Cade Cunningham, ki je na prejšnji tekmi v četrtek dosegel 52 točk, je bil s 33 točkami najboljši strelec svoje ekipe. Detroit je po tem porazu zdrsnil na razmerje osmih zmag in štirih porazov.

Denver Nuggets so z zmago s 116:108 v gosteh proti New Orleans Pelicans izboljšali svoj izkupiček na sedem zmag ob štirih porazih. Nikola Jokić je bil s 26 točkami, 10 podajami in osmimi skoki najboljši igralec Denverja, Jamal Murray pa je k zanesljivi zmagi gostov prispeval 23 točk. Pri New Orleansu je bil z 24 točkami najučinkovitejši Zion Williamson, ekipa Pelicans pa je doživela že šesti zaporedni poraz.

V Memphisu so Grizzliesi po zanesljivi zmagi s 129:110 nad nebogljenimi Brooklyn Nets svoj izkupiček popravili na devet zmag in štiri poraze.