Miami v Denverju poravnal razmerje moči

Košarkarji Miami Heat so na drugi tekmi velikega finala severnoameriške lige NBA proti Denver Nuggets zaostajali že za 15 točk, vendar po preobratu v gosteh zmagali s 111:108. S tem so po uvodnem porazu razmerje v boju na štiri zmage izenačili na 1:1. Slovenski košarkar v dresu Denverja Vlatko Čančar tudi tokrat ni dobil priložnosti za igro.

Naslednji dve tekmi finala bosta na Floridi, elan pa je na strani vročice, ki je v končnico vstopila kot osma nosilka vzhodne konference in po vrsti izločila vse favorizirane ekipe doslej.

Na drugi strani je to prvi domači poraz zlatih zrn v končnici to sezono in obenem prvi po 30. marcu.

Prvi zvezdnik Denverja Nikola Jokić je blestel z 41 točkami in 11 skoki, vendar tudi nova izjemna predstava Srba ni bila dovolj za domačo zmago, saj so gosti v zadnji četrtini nadoknadili osem točk zaostanka.

Pri Miamiju je Gabe Vincent dosegel 23 točk, Jimmy Butler in Bam Adebayo pa vsak po 21 točk.

»To so pač finali. Eno tekmo moraš dobiti tudi v gosteh,« je dejal Adebayo.

V noči na četrtek bo v Miamiju tretja tekma finalne serije. Ekipa potrebuje štiri zmage, da osvoji naslov prvaka.