FOTO:Miami vodil od začetka do konca, Dragićevi ostajajo v igri za prvaka

Miami je dobil prav vse štiri četrtine

Tudi poškodovani Goran Dragić (v ozadju z masko) se je veselil dobre igre soigralcev. FOTO: Kim Klement/Usa Today Sports



Naslednja tekma v sredo zjutraj ob 3.00

Košarkarji Miami Heat so v tretji tekmi finala končnice lige NBA premagali Los Angeles Lakers s 115:104 in zmanjšali zaostanek za nasprotnikom na 1:2. Slovenski košarkarzaradi poškodbe stopala tudi tokrat ni nastopil za Miami, ki je vodil od začetka do konca tekme.Najbolj zaslužen za zmago vročice je bilki je v 44 minutah igre dosegel kar 40 točk ter deset skokov in 13 podaj. Butler je igralce nasprotne ekipe spravljal ob pamet s prodori pod koš in izzivanjem osebnih napak, pri čemer so mu Jezerniki ustregli, nakar je zanesljivo polnil koš.Poleg tega je imel 70-odstotni met iz igre. Soigralcem je prepustil le mete za tri točke.jih je v desetih poskusih zadel tri, boljši pa je bilki je iz petih poskusov prav tako zadel trikrat.Miami je prvo četrtino dobil s 26:23, drugo z 32:31, tretjo s 27:26 in zadnjo s 30:24. Los Angelesu se je uspelo skozi tekmo le približevati, vendar Miami zmage brez Dragića in prav tako poškodovanegakljub temu ni izpustil iz rok.Pri Los Angelesu je bil najboljši strelecki je dosegel 25 točk, vendar mu igra tokrat ni šla tako od rok kot v prvih dveh tekmah in je naredil precej napak. Naslednja, 4. tekma finala NBA, bo v torek zvečer po krajevnem času oziroma v sredo zjutraj ob 3. uri po srednjeevropskem času.