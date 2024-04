Miami z rekordnim številom trojk presenetil Boston

Košarkarji Bostona so prvi favoriti za naslov prvaka v ligi NBA, kljub vsemu pa prvi krog končnice proti oslabljenemu Miamiju brez Jimmyja Butlerja ne bo sprehod v parku za najboljše moštvo lige v rednem delu sezone. Po slabi predstavi na prvi tekmi je Miami tokrat zadeval z vseh položajev, slavil s 111:101 in izenačil serijo na 1:1.

Trener Miamija Erik Spoelstra se je pred tekmo zavedal, kaj morajo storiti: »Potrebujemo več metov za tri točke, ne smemo se ustavljati, le tako bomo lahko držali stik z Bostonom. A tudi ne bomo imeli 50 metrov za tri, to ni realno.« Na koncu so se tej številki precej približali, Miami je kar 43-krat vrgel za tri točke in zadel 23 metov, kar je rekord franšize.

Junak Miamija je bil Tyler Herro, ki je potopil šest trojk, ustavil se je pri 24 točkah in 14 asistencah. Z 21 točkami in 10 skoki je bil učinkovit tudi Bam Adebayo, ki je zgrešil le štiri mete iz igre. Pri Bostonu sta Jaylen Brown (33) in Jayson Tatum (28) skupaj dosegla 61 točk, manjkal je učinek Kristapsa Porzingisa, ki je tokrat zbral le šest točk v skoraj 30 minutah na parketu.

V zahodni konferenci so prvi nosilci Oklahoma City Thunder na drugi tekmi brez večjih težav odpravili New Orleans s 124:92 in v seriji povedli z 2:0. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 33 točk, Chet Holmgren 28. Trenutno New Orleans v napadu nima dovolj razpoloženih igralcev, da bi držal stik z Oklahomo, razmerje moči v seriji pa bi se lahko spremenilo, če se uresniči napovedana vrnitev Ziona Williamsona po poškodbi.

Naz Reid najboljši šesti igralec sezone

Center Minnesote Naz Reid je prejel nagrado za najboljšega igralca sezone, ki je v igro večinoma vstopal s klopi, t.i. šestega igralca sezone. Glasovanje je bilo zelo tesno, igralca Sacramenta Malika Monka sta le dva glasovalca manj postavila na vrh svoje glasovnice, izenačena sta bila po številu 2. in 3. mest na glasovnicah, šlo je za najbolj tesno zmago doslej.

Reid (24 let) je letos v povprečju dosegal 13,5 točke in 5,2 skoka za tekmo, postal je prvi igralec Minnesote s to nagrado.

Liga NBA:

Boston Celtics - Miami Heat 101:111

(ekipi sta poravnani 1:1 v zmagah)

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 124:92

(Oklahoma City vodi z 2:0 v zmagah)