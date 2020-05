Michael Jordan tudi po celem dnevu golfa in popivanja dosegel 44 točk (VIDEO)

Serija Zadnji ples je obudila veliko zanimanje za Michaela Jordana.









Bil je redno najboljši na igrišču in najbolj tekmovalen prav pri vsem.









Jeremy Roenick ga je nehote podžgal k neverjetnemu podvigu.

Cleveland je bil redna žrtev

69

točk je najboljši strelski dosežek Michaela Jordana v ligi NBA, z njim zaseda 12. mesto.

Razvpita dokumentarna nadaljevanka Zadnji ples že tri tedne navdušuje športni svet, saj omogoča mlajšim ljubiteljem košarke, da v zgoščeni obliki spoznavajo fantastično karieroz vsemi svetlimi in temnimi platmi. Nekoliko starejši pa še enkrat podoživljajo ozadje sezone 1997/98, zaradi številnih vzrokov poslovilne za nepozabni rod moštva Chicago Bulls, ki je šestič v osmih letih osvojilo naslov prvaka lige NBA. Gledanje spodbuja tudi Jordanove sodobnike, znance in prijatelje k razkrivanju popopranih zanimivosti, ki jih v filmu ne vidimo.Eno od najbolj nenavadnih je spravil na dan nekdanji poklicni hokejistz 20 sezonami izkušenj v NHL ter nastopoma na olimpijskih igrah 1998 in 2002 v dresu ZDA. Kot je pojasnil v eni od radijskih oddaj, ga je z Jordanom združila ljubezen do golfa in postopoma sta se spoprijateljila: »Ne spomnim se natančno datuma, vem le, da sta se obe najini moštvi približevali koncu sezone. Michael me je poklical in mi rekel, da se naslednji dan navsezgodaj dobiva v Sunset Ridgeu in se pomeriva na 18 luknjah. Ker nismo imeli moštvenih obveznosti, sem pristal in ga obral za nekaj tisočakov. Nato sem se odpravil proti avtomobilu, saj sem vedel, da chicaške košarkarje tisti večer čaka tekma z močnim Clevelandom. Toda takrat se je vse skupaj šele začelo.«Michael Jordan je bil namreč vedno izjemno tekmovalen in ne prenese poraza, v tistih časih pa se je tudi stopnjevala njegova zasvojenost z najrazličnejšimi stavami. »Zato mi je rekel: Ne greš nikamor, še enkrat morava igrati. Ponovila sva postopek, znova napolnila hladilno torbo s pivom in se odpravila do prve luknje. Vnovič sem ga obral in ga začel zbadati. Ves dan sva pač igrala golf in spraznila vsak po deset pločevink, zato sem se pošalil, da bom na poti domov zavil v stavnico in položil zajeten kupček denarja na zmago Clevelanda. Michaelu se je kar pokadilo iz ušes. Poslušaj, mi je odvrnil, zmagali bomo vsaj z 20 točkami razlike, jaz pa bom dosegel več kot 40 točk! In možakar je šel okajen na igrišče, natresel tekmecu 52 točk, Biki pa so zmagali z 26 točkami razlike ali nekaj takega. On je najboljši športnik, kar sem jih videl,« je med smehom potrdil Roenick.Zaradi časovne distance in takrat popitega piva njegovi podatki vendarle niso povsem točni. Ameriški analitiki so izbrskali, da ima Roenick v mislih tekmo Chicago – Cleveland, odigrano 28. marca 1992. Takrat so gostitelji zmagali s 126:102 (torej s 24 točkami razlike), Jordan pa je bil prvi strelec večera s 44 točkami.mu je pomagal z 18 točkami,jih je pristavil 17, pri gostih pa sta izstopalaz 20 točkami in Mike Sanders z 19. Poznejši član chicaških Bikov in zdajšnji trener Golden Stataje zmogel le dve točki, prav toliko kot, ki je v sezoni 2005/06 nosil dres Uniona Olimpije.Zanimivo je, da se je Chicago na poti do svoje druge šampionske lovorike dva meseca pozneje s Clevelandom srečal v finalu vzhodne konference in ga izločil s 4:2 v zmagah. Jordanov najboljši izkupiček v šestih tekmah je bil »pičlih« 37 točk, za kar imajo večno žejni zaljubljenci v košarko logično pojasnilo.Osebni rekord »letečega bika« je sicer 69 točk, kolikor jih je dosegel 28. marca 1990, in tudi takrat je bil žrtev Cleveland (117:113). S svojim najboljšim dosežkom je 12. na večni lestvici najučinkovitejših predstav v ligi NBA, z drugo najboljšo bero (64 točk iz leta 1993 ob porazu z Orlandom) je na 24. mestu, dvakrat pa je zmogel po 61 točk. Za primerjavo: lastnik edine stoticev zgodovini elitne ligeje kar 29-krat dosegel 61 točk in več, a je osvojil »le« dva šampionska prstana.