Michael Jordan zmaguje tudi na sodišču

V dresu Chicaga je bil »Air Jordan« neprekosljiv v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. FOTO: Reuters

- Kitajsko vrhovno sodišče je po osem let dolgem procesu odločilo v prid ameriške košarkarske legendev tožbi proti podjetju športnih oblačil, ki je ilegalno uporabljalo njegovo ime.Prav pravice intelektualne lastnine so v osrčju trgovinskega spora med Kitajsko in ZDA, kar pa se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izboljšuje.Navsezadnje to potrjuje tudi odločitev iz prejšnjega meseca, da podjetje Qiaodan Sports ne sme več uporabljati imena Qiao Dan, ki je nekakšen prevod Jordanovega imena.Sodišče je prejšnji dve odločitvi izreklo v prid podjetju, ki pa bo še naprej lahko uporabljalo silhueto košarkarja, ki spominja na logotip »Jumpana«. Tega je podjetje Nike uporabljalo za promocijo športnih copatov linije Air Jordan. O tem bo sicer znova odločal kitajski državni urad za intelektualno lastnino.Jordan, šestkratni prvak NBA z moštvom Chicago Bulls, ima na Kitajskem ogromno oboževalcev. Leta 2016 je Jordan že dobil bitko s podjetjem, ki ni več smelo uporabljati njegovega imena v kitajskih pismenkah.Qiaodan Sports so ustanovili leta 2000, ima pa več kot 5700 trgovin na Kitajskem. Leta 2017 je podjetje zaradi kršitve avtorskih pravic moralo plačati 1,4 milijona evrov New Balanceu.