Mike Tobey in Jordan Morgan med seboj in proti rojakom

V nadaljevanju preberite:

Med prvimi štirimi pripravljalnimi tekmami pred mundialom so se slovenski košarkarji trudili prebroditi vse kadrovske težave, vendar (še) niso blesteli. Po zmagah nad Kitajsko in Črno goro, ki sta bili na zadnjem SP 24. in 25., in dveh porazih z Grčijo pa bi že morali zaigrati v višji prestavi. Na turnirju v Malagi se bodo namreč pomerili z reprezentancama, ki sta v zadnjih štirih letih osvojili vse glavne lovorike: danes ob 21.30 s svetovnimi in evropskimi prvaki Španci, jutri ob isti uri še z olimpijskimi šampioni iz ZDA.

Na spektaklu ob stoletnici španske zveze bo Luki Dončiću pripadla posebna pozornost, zakaj? Dvoboj z ZDA bo imel dodaten pomen za Mika Tobeyja in Jordana Morgana, kako ga pričakujeta? Slovenija se je s Španijo pomerila kar 21-krat in iztržila le šest zmag, kaj si tokrat obeta selektor Aleksander Sekulić? Kako so se na dosedanjih pripravljalnih tekmah odrezali Španci in Američani?