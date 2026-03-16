Košarka

Ob Dončiću nepričakovani junak LA Lakers za milimeter ušel tragediji

V zadnjih tednih so košarkarji Los Angeles Lakers naredili velik korak naprej v obrambi, največ zaslug za to ima veteran Marcus Smart.
Luka Dončić in Marcus Smart se na igrišču odlično dopolnjujeta, Smart v obrambi naredi veliko dela, Luka mu zaupa v napadu in ga zalaga z žogami. Foto Kirby Lee/Reuters
Luka Dončić in Marcus Smart se na igrišču odlično dopolnjujeta, Smart v obrambi naredi veliko dela, Luka mu zaupa v napadu in ga zalaga z žogami. Foto Kirby Lee/Reuters
Nejc Grilc
16. 3. 2026 | 17:35
16. 3. 2026 | 19:04
2:37
A+A-

Na poletni košarkarski tržnici Los Angeles Lakers niso imeli veliko manevrskega prostora, zato so se odločili za tvegano potezo in v Kalifornijo pripeljali obrambno naravnanega veterana Marcusa Smarta, ki je najboljša leta preživel v Bostonu. V zadnjih tednih se je izkazalo, da je šlo za vrhunsko potezo, ki je koristila tudi Luki Dončiću.

Z njim delajo kot s Kobejem Bryantom, zato Dončić nikoli ne bo MVP

V Bostonu je bil Marcus Smart skoraj desetletje eden najboljših obrambnih košarkarjev v ligi, po dveh slabih sezonah pri Memphisu pa je v Los Angelesu oživel. »J. J. Redick mi je dejal, da bom igral veliko, ker imam v tej ligi še dovolj za ponuditi in to me je prepričalo, da se pridružim projektu,« pojasnjuje Smart.

O vedno boljši obrambi, Los Angeles ima v zadnjih 14 dneh najboljši napad in četrto najboljšo obrambo v ligi, na devetih tekmah so izgubili le enkrat, pa Smart pravi: »Po pravici povedano, dovolj smo imeli, da o naši igri celo sezono govorijo sranje. Rekel sem Austinu, Luki in LeBronu, če želijo to še naprej poslušati? Smo tekmovalci, hočemo biti najboljši in zato smo šli na igrišče ter odgovorili na pravi način.«

»Vsako tekmo naredi nekaj potez, ki prinesejo zmage, je zelo raznovrsten,« o njem pravi Luka. Smart pa ima za seboj zanimivo karierno zgodbo. Leta 2018 je z Bostonom igral proti LA-ju in bil po porazu s 107:108 zelo slabe volje. V hotelu v Kaliforniji je udaril v stekleno sliko na steni, okvir se je razbil in mu močno zarezal v dlan.

»Izgubil sem ogromno krvi, onesvestil sem se na poti v bolnišnico. Zdravnik mi je rekel, da naj se vsak dan zahvalim bogu, da sploh še lahko uporabljam desno dlan. Če bi steklo, ki je ostalo v moji dlani, zarezalo milimeter bolj desno, bi trajno ostal brez vseh funkcij v dlani,« je dogodek izpred osmih let opisal Smart.

Okrevanje je bilo popolno in danes nemoteno igra košarko, z LA Lakers pa želi narediti odmeven rezultat v končnici.

Več iz teme

Luka DončićLiga NBAkošarkaBoston CelticsLos Angeles LakersNBAMarcus Smart

