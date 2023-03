Milwaukee zmaguje brez grške pošasti in zmaja

Košarkarji Milwaukeeja so v ligi NBA prišli do nove zmage, s katero so potrdili prvo mesto na vzhodu in v celotni ligi NBA. Tokrat so s 118:113 premagali oslabljeni Brooklyn, razigran je bil zlasti Brook Lopez s 24 točkami, z desetimi skoki in devetimi blokadami. Slovenec Goran Dragić za svojo novo ekipo še ni zaigral.

»Bila je tesna tekma in danes je tehtnico brez dvoma na našo stran prevesil Lopez,« je po tekmi dejal domači trener Mike Budenholzer.

Bobby Portis je k 19. zmagi na zadnjih 20 tekmah dodal 28 točk in 13 skokov.

Pri Milwaukeeju je še drugič zaporedoma zaradi poškodbe dlani manjkal dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige Giannis Antetokounmpo, Dragić pa se še ni preizkusil v dresu nove ekipe.

Brooklyn je bil prav tako oslabljen; pri mrežicah so manjkali Nic Claxton, Spencer Dinwiddie, Cam Johnson, Royce O'Neale in Ben Simmons.

Prvi strelec mrežic je bil Patty Mills s 23 točkami.

Milwaukee ima na vrhu vzhodne konference 2,5 tekme prednosti pred drugouvrščenimi Bostonom.

Domantas Sabonis je zabeležil drugi zaporedni trojni dvojček in pomagal Sacramentu do zmage nad New Yorkom s 122:117. Z zmago so se približali koncu 16-letnega čakanja na končnico.

Kratkohlačniki so sicer v četrti četrtini izničili 21 točk zaostanka in izenačili na 96:96, vendar so kralji ohranili živce in dosegli zmago, s katero so ostali na mestu drugega nosilca v zahodni konferenci.

Sabonis je bil tudi prvi strelec ekipe, dosegel je 24 točk, 13 skokov in deset podaj, medtem ko je De'Aaron Fox oživel v zadnji četrtini, v kateri je dosegel 15 točk, in tekmo končal s 23 točkami in sedmimi podajami.

Memphis so v odsotnosti Jaja Moranta premagali prvake lige Golden State s 131:110. Tyus Jones je bil z 22 točkami in z 11 podajami prvi mož ekipe, Desmond Bane in Jaren Jackson ml. pa sta k zmagi dodala po 21 točk.