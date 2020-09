Mimi in Goran Dragić nezadržno proti konferenčnemu finalu

Ljubljana

Jimmy Butler je povlekel Miami do tretje zmage. FOTO: Mike Ehrmann/AFP



Houston preseentil LA Lakers

Dvoboj zvezdnikov je pripadel Teksašanu Jamesu Hardnu (levo). LeBron James je že 10 minut pred koncem obsedel na klopi za rezervne igralce. FOTO: Mike Ehrmann/AFP



Miami (5) : Milwaukee (1) 115:110 – 3:0



LA Lakers (1) : Houston (4) 97:112 – 0:1

- Miami je v polfinalu končnice vzhodne konference lige NBA že tretjič zapored premagal Milwaukee in je le še zmago oddaljen od finala oziroma polfinala. Slovenski košarkarje za zmago s 115:100 dosegel 15 točk, pet skokov in tri podaje. Najboljši strelec Miamija je bils 30 točkami.Četrta tekma med Miamijem in Milwaukeejem bo v nedeljo ob 21.30 uri po slovenskem času. Doslej še nobeno moštvo v NBA ni uspelo napredovati v končnici po treh zaporednih porazih.Dragić je bil v sredo, ko je Miami slavil s 116 proti 114 s 23 točkami prvi strelec Miamija, v petek pa je prekinil niz šestih zaporednih tekem v končnici z več kot 20 točkami. Na prvi tekmi v ponedeljek je bil Dragić s 27 točkami drugi strelec ekipe za Jimmyjem Butlerjem, ki je s 40 točkami dosegel rekord kariere v NBA.Miami je večino tekme lovil zaostanek za tekmecem in je v zadnji četrtini zaostajal že za 11 točk. Butler je dosegel 15 od svojih 30 točk v zadnji četrtini poleg Dragića pa so se dobro obnesli šez 20 točkami,s 17 ins 13 točkami.Miami je potrdili, da ima širok kader z veliko orožij v napadu in v obrambi. Izmenjavanje igralcev pri pokrivanju Giannisa Antetokounmpa je grškega Nigerijca spet preveč utrudilo. Največ dela je opravil, ki je bil s 17 točkami tudi učinkovit v napadau. Z 20 točkami in 16 skoki se je izkazal. Pri Milwaukeeju je bil najuspešnejši Brook Lopez z 22 točkami, Antetokounmpo je zmanjkala podaja do trojnega dvojčka. Najkoristnejšega igralca lige je vidno ovirala poškodba gležnja, potem ko je v prvi četrtini nerodno stopil.Miami je v Orlandu zmagal že sedmič zapored.Houston v prvi tekmi polfinala zahodne konference presenetil LA Lakerse s 112:97.je bil neustavljiv, nasul je 36 točk in izjemno vodil igro Rocketsov.Po mučenju v prvem krogu končnice proti Oklahomi in tesnem napredovanju je Houston uprizoril najboljšo igro in ujel ritem, ki mu tekmeci niso bili kos. Kot da jih je uspoavalo preveč počitka, saj so v zadnjih desetih dnevihin druščina igrali le eno tekmo. Zatajila je obramba LA Lakers.James je zadnji četrtini ni dosegel niti ene točke. Houston je najnižja ekipa v ligi, a razmerje v skokih je bilo 41:41.innista prevladovala pod obročem.Ključen je bil delni izid 14:0 na začetku zadnje četrtine. Ko je Harden sedel na klopi, jenanizal 11 točk,je zadel izza črte in Lakersi niso več našli poti nazaj. Trenerje že tri minute pred koncem na klop poklical Jamesa in Davisa.(Butler 30 – met iz igre 13:7), Adebayo 20 in 16 skokov, Crowder 17, Dragić 15 – 8:3, za dve 7:3, 5 skokov in 3 podaje v 36 minutah, Herro 13, Robinson, Jones in Iguodala po 6, Nunn 2; B. Lopez 22, Antetokounmpo 21 in 16 skokov, Middleton 18, Hill 13, DiVincenzo 10, Bledsoe 8, Matthews 6, Williams 2.(Davis 25 – met iz igre 16:10, 14 skokov, James 20 – 15:7, 8 skokov in 7 podaj, Caruso 14, D. Green 10, Kuzma in Rondo po 8, Caldwell Pope 5, McGee 4, Waiters 2, Howard 1; Harden 36 – 20:12, za tri 6:3, 5 podaj, Westbrook 24 – 24:10, 9 skokov, Gordon 23, Rivers 10, J. Green 7, Tucker in Covington po 6.