Minnesota izločila Denver, Nikola Jokić: V Srbiji bi nas vse odpustili

Ekipa Minnesota Timberwolves je v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA premagala Denver Nuggets pod vodstvom srbskega zvezdnika Nikole Jokića s 110:98 in si s 4:2 v zmagah zagotovila drugi krog proti San Antonio Spurs. New York Knicks so Atlanto nadigrali kar s 140:89 in slavili s 4:2 v zmagah.

»Izgubili smo že v prvem krogu končnice. Mislim, da smo daleč stran od zahtevane ravni,« je po grenkem porazu povedal Jokić, ki je na vprašanje o morebitni potrebi po spremembah povedal: »To ni moja odločitev. A če bi bili s Srbiji, bi bila zagotovo cela ekipa odpuščena«.

Igralci New Yorka so prikazali eno najbolj dominantnih predstav v zgodovini končnic NBA. Dosegli so največ točk in najvišjo zmago v zgodovini ekipe v končnicah ter si zagotovili polfinale vzhodne konference. Tam se bodo pomerili z ekipo Boston Celtics ali Philadelphio 76ers. Ta serija je po zmagi Philadelphie s 106:93 na tretji tekmi večera izenačena na 3:3.

Knicks so serijo zaključili na prepričljiv način, saj so proti Hawks vodili s kar z 61 točkami prednosti, preden so v zadnji četrtini na klop poslali svojo najboljšo postavo