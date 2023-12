Minnesota ni presenetila Luke Dončića, nekoliko le Naz Reid

V nadaljevanju preberite:

Največji košarkarski velemojstri potrebujejo poleg izjemnih igralnih veščin že kar nečloveško mero nenehne motivacije. Od njih pač vsi, najbolj seveda sami, pričakujejo, da bodo najboljši sleherni večer. Tudi Luka Dončić redno išče prijeme za dodatno spodbudo in je med tekmami v nenehnem psihološkem konfliktu s tekmeci, sodniki in na gostovanjih tudi z gledalci. Pravi derbiji pa mu kar sami poženejo kri po žilah do maksimalne ravni. In Minnesota ni bila nikakršna izjema, čeprav razplet na koncu ni bil ugoden za Dallas (101:119).

V prvem soočenju v sezoni z vodilno zasedbo v zahodni konferenci in skupaj z Bostonom v celotni ligi NBA slovenskega zvezdnika ni podžgal le tercet gostujočih asov z branilcem Anthonyjem Edwardsom, krilnim centrom Karl-Anthonyjem Townsom in centrom Rudyjem Gobertom. Bržkone se je tudi spomnil, da je v prejšnjem prvenstvu na treh tekmah proti Minnesoti dosegel svoje najnižje povprečje proti enemu tekmecu ... Zakaj Ljubljančanovih 39 točk ni bilo dovolj za uspeh? Kako visoko zdaj kotirajo njegovi najboljši dosežki v sezoni in v zgodovini lige NBA?