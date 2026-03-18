Mitrović se je prijel za glavo: Ni alibi, a ni pošteno

Razplet končnice četrtfinalnega dvoboja z Bourgom bo košarkarje Cedevite Olimpije preganjal v sanjah. Francozi so z nerazumljivim mrkom v zadnji četrtini na stežaj odprli vrata do zmage, a se je žoga odbijala od obroča, od tekmecev in nervoznih rok ljubljanskih košarkarjev. »Ne morem reči, da je zmaga Bourga nezaslužena, a smo imeli veliko priložnosti, da bi tekmo dobili,« se tudi trener Zvezdan Mitrović dobro zaveda, kako blizu polfinalu in vsaj še eni domači tekmi v evropskem pokalu so bili njegovi varovanci.

Olimpija je prišla pred prag, preko ni uspela. Nikoliću, rutiniranemu izvajalcu prostih metov, sta se v zadnji minuti ob priložnosti za izenačenje zatresli roki. Ko je prvi met zadel obroč, se je Mitrović na klopi le prijel za glavo in pomahal polfinalu v slovo. »Igralcem res ne morem očitati ničesar, znova so se vrnili v zadnjih minutah, imajo neverjeten karakter. Bili smo zelo blizu, imeli smo odprte mete dobrih strelcev, ki takšnih priložnosti ne izpuščajo, a ni šlo. Potem pa še prosti meti … Zmaga Bourga ni nezaslužena, a tudi naša ne bi bila,« je Mitrović povzel razočaranje, ki bo še dolgo skelelo.