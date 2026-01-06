Mitrović svari pred veliko napako, pri Krki avtor neverjetnega koša

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi ob vstopu v novo leto igrajo odlično, v soboto so ob zanesljivi zmagi nad Spartakom (86:65) prihranili moči nosilcev igre. S 30 točkami je blestel Umoja Gibson, v tej sezoni najlepše presenečenje in največja dodana vrednost ljubljanskega kolektiva, ki že danes v Stožicah pričakuje enega od favoritov evropskega pokala Bahčešehir.

Turki so bili na prvem medsebojnem dvoboju boljši, a Olimpija zdaj igra še bolj učinkovito košarko s trdno obrambo, ki je temelj uspeha. »Tekma proti Arisu nam je dala nov zalet, zdaj komaj čakamo tekmo z Bahčešehirjem. Zavedamo se, kako dobri so na vseh igralnih položajih, a če bomo ohranili visok ritem igre, nam lahko uspe,« napoveduje Gibson.

Današnja tekma v Stožicah bo pomembna za razvrstitev pri vrhu evropskega pokala, Olimpija s Turki bije bitko za drugo mesto, ki vodi neposredno v četrtfinale tekmovanja. »Velika napaka bi bilo takšno tekmo spremljati doma,« vse navijače na tribune, ki so bile v zadnjem obdobju lepo polne, vabi ljubljanski trener Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović je nosilcem igre lahko namenil nekaj več odmora. FOTO: Blaž Samec

Kader Olimpije je znova bolj popoln, DJ Stewart se je vrnil po bolezni, s tremi blokadami v končnici tekme s Spartakom in raznovrstno predstavo v obrambi svojo vrednost kaže tudi Luka Brajković, ki je imel v prvih mesecih sezone veliko težav s poškodbami. Rotacija na položajih 4 in 5 je znova nekoliko daljša, tudi zato Ljubljančani Nikosu Chougkazu niso stali na poti, ko je na njegova vrata potrkal veliki PAOK.

Grk je že zapustil Ljubljano, Olimpija pa je zanj prejela odškodnino.