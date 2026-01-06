  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Mitrović svari pred veliko napako, pri Krki avtor neverjetnega koša

    Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 19. uri v Stožicah gostili Bahčešehir. Trener Ljubljančanov vabi navijače, da znova napolnijo tribune.
    Košarkarji Olimpije vabijo navijače, da znova napolnijo Stožice. FOTO: Aleš Fevžer
    Galerija
    Košarkarji Olimpije vabijo navijače, da znova napolnijo Stožice. FOTO: Aleš Fevžer
    Nejc Grilc
    6. 1. 2026 | 05:00
    2:30
    A+A-

    Košarkarji Cedevite Olimpije tudi ob vstopu v novo leto igrajo odlično, v soboto so ob zanesljivi zmagi nad Spartakom (86:65) prihranili moči nosilcev igre. S 30 točkami je blestel Umoja Gibson, v tej sezoni najlepše presenečenje in največja dodana vrednost ljubljanskega kolektiva, ki že danes v Stožicah pričakuje enega od favoritov evropskega pokala Bahčešehir.

    image_alt
    Dončić je končno storil, kar je obljubil – in zmagal

    Turki so bili na prvem medsebojnem dvoboju boljši, a Olimpija zdaj igra še bolj učinkovito košarko s trdno obrambo, ki je temelj uspeha. »Tekma proti Arisu nam je dala nov zalet, zdaj komaj čakamo tekmo z Bahčešehirjem. Zavedamo se, kako dobri so na vseh igralnih položajih, a če bomo ohranili visok ritem igre, nam lahko uspe,« napoveduje Gibson.

    Današnja tekma v Stožicah bo pomembna za razvrstitev pri vrhu evropskega pokala, Olimpija s Turki bije bitko za drugo mesto, ki vodi neposredno v četrtfinale tekmovanja. »Velika napaka bi bilo takšno tekmo spremljati doma,« vse navijače na tribune, ki so bile v zadnjem obdobju lepo polne, vabi ljubljanski trener Zvezdan Mitrović.

    Zvezdan Mitrović je nosilcem igre lahko namenil nekaj več odmora. FOTO: Blaž Samec
    Zvezdan Mitrović je nosilcem igre lahko namenil nekaj več odmora. FOTO: Blaž Samec

    Kader Olimpije je znova bolj popoln, DJ Stewart se je vrnil po bolezni, s tremi blokadami v končnici tekme s Spartakom in raznovrstno predstavo v obrambi svojo vrednost kaže tudi Luka Brajković, ki je imel v prvih mesecih sezone veliko težav s poškodbami. Rotacija na položajih 4 in 5 je znova nekoliko daljša, tudi zato Ljubljančani Nikosu Chougkazu niso stali na poti, ko je na njegova vrata potrkal veliki PAOK.

    Grk je že zapustil Ljubljano, Olimpija pa je zanj prejela odškodnino.

    V Novem mestu nekdanji reprezentant

    Košarkarje Krke je pred nadaljevanjem sezone okrepil izkušeni Blaž Mahkovic. 35-letni Kranjčan je v preteklosti že nosil tudi dres Olimpije in slovenske reprezentance, v Novo mesto pa je prišel iz Heliosa. Krka bo Domžalčanom za njegove usluge plačala odškodnino.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Ilirija v skoraj polnem Tivoliju ni mogla presenetiti Crvene zvezde

    Cedevita Olimpija je leto 2026 odprla z zmago proti Spartaku in prevzela vodstvo v skupini lige ABA. Uspešna tudi Krka. Crvena zvezda premočna v Tivoliju.
    4. 1. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Pregled leta

    Leto Luke Dončića, Slovenije in Olimpije: zelo dobro, a brez pike na i

    Leto 2025 je bilo za slovensko košarkarsko reprezentanco, Cedevito Olimpijo in Luko Dončića uspešno, za vrhunsko oceno je zmanjkala zadnja stopnička.
    Nejc Grilc 31. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Gibson: Nihče ni pričakoval, da bomo tako dobri

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v evropskem pokalu slavili visoko zmago tudi na gostovanju v Grčiji.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 21:32
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Cedevita Olimpija klonila proti Crveni zvezdi, Perspektiva Ilirija do zmage

    Košarkarji ljubljanske Perspektive Ilirije so, tudi z odlično igro Bobana Marjanovića, premagali Dunajčane. Cedevita Olimpija v Beogradu manj uspešna.
    27. 12. 2025 | 20:32
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Nezaustavljivi Ljubljančani

    Samozavestna Olimpija zmagoviti pohod nadaljuje v rdeče-belem Beogradu

    Ljubljančani v ligi Aba z 90:72 premagali Mego. Prvi strelec je bil Aleksej Nikolić s 17 točkami. Najprej mestni derbi, potem znova na pot v srbsko gavno mesto.
    21. 12. 2025 | 14:28
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Cedevita Olimpija

    Tudi ko izgubijo, jih občinstvo nagradi z aplavzom

    Pred Cedevito Olimpijo niz štirih zaporednih gostovanj, med njimi tudi ljubljanski dvoboj v Tivoliju z Ilirijo Odlična forma Alekseja Nikolića.
    Siniša Uroševič 18. 12. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    košarkaCedevita OlimpijaBahcesehirUmoja Gibsonevropski pokal

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Slovenija

    Po estetskem posegu v Turčiji umrla 44-letna Slovenka

    Smrt slovenske državljanke je potrdilo tudi ministrstvo za zunanje zadeve, natančne okoliščine in vzrok smrti pa bodo znani po obdukciji.
    6. 1. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Na domačih tleh

    Thunder z najhujšim porazom sezone proti ekipi s 13 zmagami

    Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 je Oklahoma kljub porazu še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci.
    6. 1. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Od Venezuele do Grenlandije: Trump zaostruje pritisk

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo.
    6. 1. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.
    6. 1. 2026 | 07:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Jota z repo brez podmeta – lažja, a še vedno polnega okusa (VIDEO)

    Tradicionalna slovenska enolončnica v sodobni, lažji različici. Gosta, rahlo kisla in polnega okusa. Preverjen recept z videom.
    Jasmina Pirnar Krope 6. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Od Venezuele do Grenlandije: Trump zaostruje pritisk

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo.
    6. 1. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.
    6. 1. 2026 | 07:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Jota z repo brez podmeta – lažja, a še vedno polnega okusa (VIDEO)

    Tradicionalna slovenska enolončnica v sodobni, lažji različici. Gosta, rahlo kisla in polnega okusa. Preverjen recept z videom.
    Jasmina Pirnar Krope 6. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo