Mlade Slovenke so šele v finalu ustavile premočne Španke

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Romuniji osvojila srebrno medaljo. V finalu je bila boljša Španij z 62:47. Veronika Ferjančič in Ota Pozin sta bili uvrščeni v najboljšo peterko prvenstva.

Za Slovenijo je to prva kolajna na evro in pskih prvenstvih v kategoriji deklet do 16 let in tretja v mlajših starostnih kategorijah to poletje. Bron na svetovnem prvenstvu so osvojili fantje do 19 let, tretji pa so bili tudi reprezentanti do 16 let.

S prebojem med štiri najboljše na EP si je zasedba selektorja Roberta Stojkovića zagotovila udeležbo na naslednjem svetovnem prvenstvu.

Španke, ki so Slovenijo prepričljivo premagale že v skupinskem delu (61:30), so osvojile tretjo zlato medaljo za Španijo v mlajših kategorijah v letu 2025. Evropske prvakinje so bile tudi s selekcijami do 18 in 20 let, medtem ko je Španija v fantovski konkurenci izgubila v finalu z Belgijo.