    Košarka

    Mlade Slovenke so šele v finalu ustavile premočne Španke

    Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Romuniji osvojila srebrno medaljo. V finalu je bila boljša Španij z 62:47.
    Mlade slovenske košarkarice so sovojile srebrno kolajno na evropskem prvesntvu, Veronika Ferjančič (levo) in Ota Pozin pa sta bili uvrščeni v najboljšo peterko prvenstva. FOTO: X
    Mlade slovenske košarkarice so sovojile srebrno kolajno na evropskem prvesntvu, Veronika Ferjančič (levo) in Ota Pozin pa sta bili uvrščeni v najboljšo peterko prvenstva. FOTO: X
    Š. R., STA
    24. 8. 2025 | 08:40
    24. 8. 2025 | 08:41
    1:33
    Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Romuniji osvojila srebrno medaljo. V finalu je bila boljša Španij z 62:47. Veronika Ferjančič in Ota Pozin sta bili uvrščeni v najboljšo peterko prvenstva.

    Za Slovenijo je to prva kolajna na evro in pskih prvenstvih v kategoriji deklet do 16 let in tretja v mlajših starostnih kategorijah to poletje. Bron na svetovnem prvenstvu so osvojili fantje do 19 let, tretji pa so bili tudi reprezentanti do 16 let.

    S prebojem med štiri najboljše na EP si je zasedba selektorja Roberta Stojkovića zagotovila udeležbo na naslednjem svetovnem prvenstvu.

    Španke, ki so Slovenijo prepričljivo premagale že v skupinskem delu (61:30), so osvojile tretjo zlato medaljo za Španijo v mlajših kategorijah v letu 2025. Evropske prvakinje so bile tudi s selekcijami do 18 in 20 let, medtem ko je Španija v fantovski konkurenci izgubila v finalu z Belgijo.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Velik podvig

    Sijajne mlade košarkarice v finalu evropskega prvenstva (FOTO, VIDEO)

    Na evropskem prvenstvu košarkaric do 16 let v Romuniji so se Slovenke zavihtele v finale. Proti Nemčiji sta 14 točk dosegli Veronika Ferjančič in Tija Kisovec.
    22. 8. 2025 | 21:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Nogomet

    Od videoiger in klavirja do finančnega vlaganja

    Pričakuje se, da bo predvsem Bruno Fernandes ustvarjal priložnosti za Benjamina Šeška – Kdo so drugi soigralci pri rdečih vragih?
    22. 8. 2025 | 07:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Anton Harej

    Vse kaže, da bo kandidatov za predsednika NSi več

    Kandidaturo je že napovedal Jernej Vrtovec, sledi še Anton Harej.
    Barbara Eržen 22. 8. 2025 | 19:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Iz Ljubljane in z Bleda prek Portoroža v New York

    Pred državnim vrhom najpomembnejša jesen v zunanji politiki. Slovenska diplomatska mreža se bo v tem in prihodnjem letu obsežno kadrovsko prenovila.
    Uroš Esih 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Slovenijaevropsko prvenstvo do 16 letŠpanijasrebrna kolajnanajboljša peterka

    Šport  |  Košarka
    Tretja kolajna

    Mlade Slovenke so šele v finalu ustavile premočne Španke

    Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Romuniji osvojila srebrno medaljo. V finalu je bila boljša Španij z 62:47.
    24. 8. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Danci so ji odvzeli novorojenčka, ker ni opravila testa kompetentnosti

    Občina ji je dejala, da ni »dovolj grenlandska«, da bi zanjo veljala nova prepoved testov – čeprav se je rodila na Grenlandiji grenlandskima staršema.
    24. 8. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Presenečenje v Manchestru

    Jaka Bijol z rezervne klopi gledal potop, Benjamin Šeško popoldan v Fulhamu

    Leeds, moštvo slovenskega reprezentana, ki ni dočakal prvih minut v angleškem nogometnem prvenstvu, je v Londonu prejelo petardo.
    24. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Italijansko prvenstvo

    Belgijec začel z golom, Hrvat s porazom

    Največja zvezdnika prestopnega roka Kevin de Bruyne in Luka Modrić v Italiji sta različno začela italijansko nogometno prvensntvo. Napoli zmagal, Milan izgubil.
    24. 8. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Presenečenje v Manchestru

    Jaka Bijol z rezervne klopi gledal potop, Benjamin Šeško popoldan v Fulhamu

    Leeds, moštvo slovenskega reprezentana, ki ni dočakal prvih minut v angleškem nogometnem prvenstvu, je v Londonu prejelo petardo.
    24. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Italijansko prvenstvo

    Belgijec začel z golom, Hrvat s porazom

    Največja zvezdnika prestopnega roka Kevin de Bruyne in Luka Modrić v Italiji sta različno začela italijansko nogometno prvensntvo. Napoli zmagal, Milan izgubil.
    24. 8. 2025 | 08:06
    Preberite več
