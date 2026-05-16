Mladi košarkarji San Antonia poslali jasno sporočilo

Košarkarji moštva San Antonio Spurs so poslali jasno sporočilo ligi NBA: mlada zasedba iz Teksasa je pripravljena na boj za naslov prvaka. Ostroge so v šesti tekmi drugega kroga končnice v gosteh s kar 139:109 odpihnile igralce Minnesote Timberwolves in dobili serijo s 4:2 v zmagah. V finalu zahodne konference jih čakajo branilci lovorike – zvezdniki kluba Oklahoma City Thunder.

Minnesota je bila brez pravih odgovorov na razigrano zasedbo San Antonia, ki je še enkrat dokazala, da ni več zgolj obetavna ekipa, temveč je že zrela za največje dosežke. Tokrat je blestel mladi organizator igre Stephon Castle, ki je dosegel 32 točk in 11 skokov ter zadel prvih pet metov za tri točke. Gostje so skupaj zadeli kar 18 trojk iz 38 poskusov, kar je nov klubski rekord v končnici.

»Moram sneti kapo pred njimi. Preprosto so bili boljša ekipa,« je po porazu priznal prvi zvezdnik Minnesote Anthony Edwards, ki je tekmo ob slabem metu iz igre (9:26) končal pri 24 točkah. Simbolično je že v zadnji četrtini stopil do klopi tekmecev in jim športno čestital za napredovanje.

Victor Wembanyama je znova prispeval viden delež k zmagi. FOTO: David Berding/AFP

Svoj delež je prispeval tudi francoski velikan

Pomemben delež k zmagi je prispeval tudi De'Aaron Fox, ki je zbral 21 točk in devet asistenc, medtem ko je novinec Dylan Harper s klopi dodal 15 točk. Svoje je opravil tudi francoski velikan Victor Wembanyama. Čeprav je bil tokrat precej bolje pokrit kot na prejšnji tekmi, ko je zbral 27 točk, 17 skokov in pet asistenc, je z 19 točkami v 27 minutah še vedno predstavljal stalno obrambno grožnjo pod obročem.

Prav navzočnost francoskega zvezdnika v raketi in agresivna obramba s številnimi menjavami sta Minnesoti povzročali ogromno težav skozi celotno serijo. Spursi v nobeni od šestih tekem niso zaostajali z dvomestno razliko, skupno pa so tekmece nadigrali za kar 97 točk.

»Čuti se, da smo v kratkem času nabrali nekaj izkušenj v končnici. Postavili smo se v najboljši možni položaj,« je po tekmi dejal Wembanyama, ki pred obračunom z Oklahomo ostaja previden: »Sam trenutno razmišljam predvsem o počitku in regeneraciji.«

Pri Minnesoti sta s klopi sicer izstopala Terrence Shannon Jr. z 21 točkami in Naz Reid z 18 točkami, povsem pa je odpovedal Julius Randle, ki je ob metu 1:8 dosegel le tri točke. Trener Minnesote Chris Finch po tekmi ni skrival razočaranja: »Zdelo se je, kot da nam je z vsako naslednjo tekmo zmanjkovalo streliva.«