Mladi Sekulićevi izbranci so izkoristili priložnost tudi proti Črni gori

Oslabljena in pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca je odigrala drugo prijateljsko tekmo v okviru priprav na evropsko prvenstvo v Nemčiji in tudi brez številnih pomembnih adutov zabeležila drugo zmago. V Celju je po Nizozemski ugnala še Črno goro z 18 točkami razlike.

Slovenija : Črna gora 70:52 (47:44, 41:30, 23:6) Dvorana Zlatorog, gledalcev 3000, sodniki Zupančič, Rener in Palčič (vsi Slo). Slovenija: Nikolič 5, Blažič 3 (1:1), Ščuka 6, B. Prepelič 5 (0:1), Dimec 7 (3:4) – prva peterka; Samar 6, Rupnik, K. Prepelič 3, Ciani 3 (1:2), Jurković 4, Hrovat 9, Z. Dragić 2, Glas 8, Macura 9 (1:3). Črna gora: Pavličević, Radebaugh 14 (2:2), Ilić 4, Radončić 1 (1:4), Nikolić 4 – prva peterka; Baćović, Radović 16 (2:3), Spasojević, Drobnjak 7 (3:4), Popović 6 (2:3); Anđušić ni igral.

Slovenija se je proti Črni gori predstavila s 14 košarkarji in prav vsi so dobili priložnost za igro že v prvem polčasu. Med strelce se na koncu tako kot proti Nizozemski ni vpisal le Luka Rupnik. Čeprav si je v drugi četrtini priigrala že 18 točk prednosti (37:19), se je morala Slovenija potruditi za zmago. V tretji četrtini je potrebovala skoraj osem minut za prvi točki, tako da je Črna gora v 29. minuti prešla v vodstvo s 44:43.

Zadnjih deset minut je Slovenija pod taktirko Žige Samarja, ki bo kariero nadaljeval v Hamburgu kot posojeni košarkar evroligaša Albe, odprla z delnim rezultatom 10:1 in zanesljivo prišla do zmage. 21-letni Samar je igral 19:30 minute ter imel tretjo najvišjo minutažo med slovenskimi igralci za Binetom Prepeličem (24:03) in Žigo Dimcem (21:32). Precej manj časa so na parketu preživeli rutinerji.

Gregor Hrovat je po tekmi poudaril: »Prvi polčas smo odigrali nekoliko slabše, predvsem premehko v obrambi. Je pa res, da smo se v nadaljevanju popravili in na koncu zasluženo zmagali. Dogovor med polčasom je bil, da moramo priti na igrišče drugačni. Večja odgovornost v obrambi, bolj agresivni in to smo pokazali. Najmlajši so začeli, mi smo nadaljevali.«

Selektor Aleksander Sekulić je po drugem delu priprav reprezentanco skrčil svoj seznam za imena štirih mladih košarkarjev. Zahvalil se je Robertu Jurkoviću, Saši Cianiju, Binetu Prepeliču in Luki Ščuki. Reprezentanco zdaj sestavlja 16 igralcev, na EP v Nemčijo pa jih bo odpotovalo dvanajst. V ponedeljek se bo moštvu na treningu pridružil Luka Dončić, sredi tega tedna sta se mu že Mike Tobey in Vlatko Čančar, v petek pa tudi Goran Dragić.

Slovensko reprezentanco prva tekma na evropskem prvenstvu čaka 1. septembra proti Litvi v Kölnu. V skupini B bodo igrale še Madžarska, BiH, Nemčija in Francija.