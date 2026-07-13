  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Mladi Slovenci zmleli vse tri tekmece, naslednji izziv bo visok

Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je z odliko opravila skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani.
Mlada reprezentanca je zmlela vse tri dosedanje tekmece na euru. FOTO: Fiba
Galerija
Mlada reprezentanca je zmlela vse tri dosedanje tekmece na euru. FOTO: Fiba
F. T.
13. 7. 2026 | 21:45
13. 7. 2026 | 22:14
3:26
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je z odliko opravila skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani. Po zmagah nad Češko in Izraelom je v Stožicah visoko premagala še Romunijo s 95:51 in tako prvi del tekmovanja končala brez poraza. Tekmece je ugnala s povprečno več kot 25 točkami razlike.

image_alt
Mladi košarkarji zmleli tudi Izraelce

Izbranci selektorja Danijela Radosavljevića so si s prvim mestom v skupini D zagotovili na papirju najlažjega tekmeca v osmini finala, hkrati pa se do polfinala izognili najboljšim reprezentancam po skupinskem delu – Franciji, Srbiji in Španiji.

Naslednji izziv v sredo

Naslednjo tekmo bodo igrali v sredo ob 18.30 proti Belgiji, ki je v skupini C izgubila vse tri dvoboje. V primeru zmage bo Slovenijo v četrtfinalu v četrtek čakala prva resnejša preizkušnja v boju za novo vrhunsko uvrstitev, poroča STA.

Generacija slovenskih košarkarjev letnika 2006 in mlajših ima za seboj že bogato bero uspehov. Na zadnjih dveh velikih tekmovanjih, evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici, je osvojila bronasti kolajni.

Mark Padjen FOTO: Fiba
Mark Padjen FOTO: Fiba

Romunija, ki je izgubila vse tri tekme v skupini, ni bila kos razigrani domači zasedbi. Slovenci so že prvo četrtino dobili s 30:14, ob polčasu vodili s 56:26, končna razlika 44 točk pa je bila realen odsev razmerja moči na parketu. Visoka prednost je selektorju omogočila, da je priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem in delno odpočil nosilce igre pred izločilnimi boji.

»Vsaka sekunda je pomembna za uigravanje«

To je bila druga najvišja zmaga na tem eurobasketu. Z višjo razliko je le Litva premagala Poljsko, na tej tekmi pa je Mantas Juzenas s 46 točkami postavil rekord evropskih prvenstev do 20 let. Pri Sloveniji je Mark Padjen s stoodstotnim metom iz igre dosegel 17 točk in dodal 7 podaj, Lovro Lapajne je prispeval 14 točk, Urban Kroflič pa 11 točk, 7 podaj in 6 skokov.

Lovro Lapajne FOTO: Fiba
Lovro Lapajne FOTO: Fiba

»Odigrali smo še eno dobro tekmo, ki nam je dvignila samozavest pred odločilnim delom prvenstva. Na teh treh tekmah smo se lepo uigrali, razigralo se je vseh 12 igralcev, tako da bodo imeli naslednji tekmeci veliko dela, da se pripravijo na nas,« je dejal Lapajne.

Radosavljević je poudaril, da slovenska reprezentanca tekme ni vzela z levo roko, čeprav je že pred začetkom vedela, da bo prva v skupini. »Vsaka sekunda je pomembna za uigravanje. Naslednja tekma je ključna, saj zmaga prinaša četrtfinale in boje za medalje, poraz pa bi nas pahnil v skupino od 9. do 16. mesta. Imamo zmagovalno mentaliteto, nikogar se ne bojimo in želimo iti do konca,« je dejal selektor.

Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
13. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

slovenska košarkarska reprezentancaEP v košarkiMark PadjenUrban KrofličLovro Lapajne

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Košarka

Mladi Slovenci zmleli vse tri tekmece, naslednji izziv bo visok

Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je z odliko opravila skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani.
13. 7. 2026 | 21:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Koalicija voljnih

Janez Janša zagotavlja polno podporo Ukrajini

»Gremo v pravo smer, vprašanje je le, če smo dovolj hitri,« je zapisal slovenski premier.
13. 7. 2026 | 21:42
Preberite več
Šport  |  Drugo
Smrt

Umrl je Rajko Šugman

Profesor Rajko Šugman je bil eden najbolj zaslužnih dolgoletnih delavcev v slovenskem športu.
13. 7. 2026 | 20:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Kadrovanje

Zadnja odločitev o Tanji Fajon še ni padla

Vodja slovenske diplomacije Tone Kajzer pričakuje pojasnila o poteku postopka in spoštovanju njegove integritete.
Peter Žerjavič 13. 7. 2026 | 19:35
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Agenti Ice ubili še enega človeka

Streljanje se je zgodilo manj kot teden dni po tem, ko je agent Ice med operacijo v Houstonu v Teksasu ustrelil moškega.
13. 7. 2026 | 19:34
Preberite več
Šport  |  Drugo
Smrt

Umrl je Rajko Šugman

Profesor Rajko Šugman je bil eden najbolj zaslužnih dolgoletnih delavcev v slovenskem športu.
13. 7. 2026 | 20:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Kadrovanje

Zadnja odločitev o Tanji Fajon še ni padla

Vodja slovenske diplomacije Tone Kajzer pričakuje pojasnila o poteku postopka in spoštovanju njegove integritete.
Peter Žerjavič 13. 7. 2026 | 19:35
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Agenti Ice ubili še enega človeka

Streljanje se je zgodilo manj kot teden dni po tem, ko je agent Ice med operacijo v Houstonu v Teksasu ustrelil moškega.
13. 7. 2026 | 19:34
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
9. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo