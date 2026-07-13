Mladi Slovenci zmleli vse tri tekmece, naslednji izziv bo visok

Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je z odliko opravila skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani. Po zmagah nad Češko in Izraelom je v Stožicah visoko premagala še Romunijo s 95:51 in tako prvi del tekmovanja končala brez poraza. Tekmece je ugnala s povprečno več kot 25 točkami razlike.

Izbranci selektorja Danijela Radosavljevića so si s prvim mestom v skupini D zagotovili na papirju najlažjega tekmeca v osmini finala, hkrati pa se do polfinala izognili najboljšim reprezentancam po skupinskem delu – Franciji, Srbiji in Španiji.

Naslednji izziv v sredo

Naslednjo tekmo bodo igrali v sredo ob 18.30 proti Belgiji, ki je v skupini C izgubila vse tri dvoboje. V primeru zmage bo Slovenijo v četrtfinalu v četrtek čakala prva resnejša preizkušnja v boju za novo vrhunsko uvrstitev, poroča STA.

Generacija slovenskih košarkarjev letnika 2006 in mlajših ima za seboj že bogato bero uspehov. Na zadnjih dveh velikih tekmovanjih, evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici, je osvojila bronasti kolajni.

Mark Padjen FOTO: Fiba

Romunija, ki je izgubila vse tri tekme v skupini, ni bila kos razigrani domači zasedbi. Slovenci so že prvo četrtino dobili s 30:14, ob polčasu vodili s 56:26, končna razlika 44 točk pa je bila realen odsev razmerja moči na parketu. Visoka prednost je selektorju omogočila, da je priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem in delno odpočil nosilce igre pred izločilnimi boji.

»Vsaka sekunda je pomembna za uigravanje«

To je bila druga najvišja zmaga na tem eurobasketu. Z višjo razliko je le Litva premagala Poljsko, na tej tekmi pa je Mantas Juzenas s 46 točkami postavil rekord evropskih prvenstev do 20 let. Pri Sloveniji je Mark Padjen s stoodstotnim metom iz igre dosegel 17 točk in dodal 7 podaj, Lovro Lapajne je prispeval 14 točk, Urban Kroflič pa 11 točk, 7 podaj in 6 skokov.

Lovro Lapajne FOTO: Fiba

»Odigrali smo še eno dobro tekmo, ki nam je dvignila samozavest pred odločilnim delom prvenstva. Na teh treh tekmah smo se lepo uigrali, razigralo se je vseh 12 igralcev, tako da bodo imeli naslednji tekmeci veliko dela, da se pripravijo na nas,« je dejal Lapajne.

Radosavljević je poudaril, da slovenska reprezentanca tekme ni vzela z levo roko, čeprav je že pred začetkom vedela, da bo prva v skupini. »Vsaka sekunda je pomembna za uigravanje. Naslednja tekma je ključna, saj zmaga prinaša četrtfinale in boje za medalje, poraz pa bi nas pahnil v skupino od 9. do 16. mesta. Imamo zmagovalno mentaliteto, nikogar se ne bojimo in želimo iti do konca,« je dejal selektor.