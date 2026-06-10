Mladi utrdili Slovenijo v evropskem vrhu

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je v Ljubljani izpeljala redno letno skupščino. Ta je minila brez posebnosti, navzoči delegati so potrdili poročila vseh združenj, organov, častnega razsodišča in komisij, poslovno poročilo, poročilo neodvisnega revizorja ter poročilo nadzornega odbora za leto 2025, so sporočili s KZS.

Potrdili so tudi program dela in finančni načrt za leto 2026 ter sprejeli predloge za spremembe registracijskega pravilnika in statuta KZS.

»Slovenska košarka je v letu 2025 pokazala stabilnost, širino in razvoj, zato preteklo leto ocenjujem kot uspešno in v marsičem tudi prelomno. Na reprezentančni ravni smo bili priča rezultatom, ki nas utrjujejo med najuspešnejšimi državami v Evropi, še posebej pa nas veselijo dosežki mlajših selekcij, ki so z novimi medaljami znova potrdile kakovost našega sistema dela,« je povedal predsednik KZS Matej Erjavec.

»Ob tem ne gre spregledati dejstva, da pisarna zveze uspešno posluje in stabilno deluje iz leta v leto. Tudi v letu 2026 nam izzivov ne manjka. Še naprej želimo razvijati zvezo ter domačo klubsko košarko, obenem pa v reprezentančnih selekcijah dodatno okrepiti delo z mladimi. Že čez mesec dni nas čaka eden izmed vrhuncev – domače evropsko prvenstvo za fante do 20 let. Prepričan sem, da bomo ob koncu leta lahko ponosni na opravljeno delo ter še enkrat več pozdravili nove zgodbe in uspehe slovenske košarke,« je dodal.

Pred skupščino so se na 76. redni seji, zadnji v tej tekmovalni sezoni, sestali tudi člani izvršnega odbora. Med drugim so potrdili vsebino razpisa članskih tekmovanj za prihodnjo sezono ter sprejeli tekmovalni koledar za sezono 2026/2027.

Ta se bo s prvim krogom državnega prvenstva začela predvidoma 26. septembra, tradicionalni uvod pa bo tekma superpokala, ki bo na praznik slovenske košarke 17. septembra v Novi Gorici.

IO KZS je prav tako potrdil, da bo zaključni turnir pokala Spar in pokala članic še naprej s skupen, torej z zaključnim turnirjem najboljših štirih ekip pokala Spar (polfinale in finale) ter na finalni dan še finalna tekma pokala članic. Finalni turnir bo 18. in 19. februarja 2027.