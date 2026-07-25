Morda je rasist, morda me ne mara, je Donald Trump izzval LeBrona Jamesa

Ameriški predsednik Donald Trump je le nekaj ur po potrditvi, da bo LeBron James kariero nadaljeval pri Philadelphii 76ers, znova ostro napadel enega največjih košarkarjev vseh časov.

Na vprašanje, kdo je po njegovem mnenju najboljši košarkar vseh časov, je Trump brez oklevanja izbral Michaela Jordana.

»Michael Jordan je moj prijatelj, z njim sem igral golf. Res je dober človek. LeBron pa je ... morda je rasist, morda preprosto ne mara Trumpa, ne vem. Jaz pa imam rad ljudi, ki imajo radi mene. Zato je zame Michael Jordan brez dvoma najboljši,« je bil neposreden Trump.

Trump je znova obudil poglavje dolgoletnega spora z Jamesom, ki traja že od leta 2017, ko je košarkar predsednika na družbenih omrežjih označil za »zgubo«. James je v preteklih letih večkrat javno kritiziral Trumpovo politiko, podprl demokratske predsedniške kandidate in sodeloval v pobudah za večjo volilno udeležbo.

LeBron James je že ob prvem predsedniškem mandatu kritiziral Donalda Trumpa, ta pa mu je vrnil tako, da je zanj najboljši košarkar njegov golfski prijatelj Michel Jordan. FOTO: Luke Hales/Getty Images Via AFP

Spor se je zaostril tudi med Trumpovim prvim predsedniškim mandatom, ko je umaknil povabilo v Belo hišo igralcem Golden State Warriors. James je takrat stopil v bran Stephu Curryju in zapisal, da je bil obisk Bele hiše čast, »dokler se tam ni pojavil Trump«.

Ob potrditvi prestopa je James pojasnil, da je resno razmišljal o koncu kariere, vendar meni, da lahko še vedno igra na najvišji ravni.

»Še vedno ljubim košarko in še veliko lahko dam. Ne igram zaradi denarja. Želim tekmovati, garati in se boriti za še en naslov prvaka. Verjamem, da lahko Philadelphii pomagam osvojiti naslov,« je zapisal.

Po poročanju ESPN bo 41-letni James s Philadelphio podpisal dveletno pogodbo, vredno osem milijonov dolarjev. V novi sezoni bo začel rekordno 24. sezono v ligi NBA.